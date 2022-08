Inhaltsverzeichnis

Welches Gewächs ist Karfiol?

Der in Deutschland auch als Blumenkohl bekannte Karfiol ist eine Zuchtsorte des Gemüsekohls. Umgangssprachlich wird er auch Käsekohl, Traubenkohl, Italienischer Kohl oder Blütenkohl genannt. Die Blütensprossen des Karfiols sind fleischig und stehen in einem Kopf zusammen. Im Gegensatz zu anderen Kohlsorten bildet sich der Blütenstand des Karfiols schon im ersten Jahr. Werden die reifen Pflanzen nicht oder zu spät geerntet, beginnt der Blumenkohl zu schießen, das heißt, es bilden sich gelbe Blüten und Samen aus. Die weiße Farbe behält er nur, wenn er keiner Sonne ausgesetzt ist.

Zu welcher Gattung gehört er?

Der Karfiol gehört zu den Kreuzblütengewächsen und zählt zur Gattung "Kohl". Er zeichnet sich durch seinen milden Geschmack aus und ist weiß, grün oder violett gefärbt.

Welche Arten von Blumenkohl gibt es?

Blumenkohlsorten werden nach ihrer Farbigkeit unterschieden. Eine grüne Blumenkohlsorte ist der sogenannte Romanesco. Er stammt ursprünglich aus Rom und zeichnet sich durch viele kleine Einzelröschen aus. Anstelle von Blütenanlagen hat er Blütensprossanlagen, die spiralförmig angeordnet sind. Er gehört zu den wenigen Pflanzen, die in ihrem eigenen Blütenstand Selbstähnlichkeit, eine fraktale Struktur und Fibonacci-Spiralen gleichzeitig besitzen. Der Geschmack des Romanescos ist vollmundig und intensiv.

Die Blütenstände der violetten Zuchtsorten werden von den Hüllblättern nicht ganz umschlossen. Aufgrund des Sonnenlichts, das die teilweise unverhüllten Blütenstände erreichen kann, entsteht die violette Färbung. Vom Aussehen her erinnert der gekochte rote bis violette Blumenkohl auch an den grünen Brokkoli, denn rote Karfiolsorten färben sich beim Kochen grün. Diese garen jedoch deutlich schneller als Brokkoli und als seine verwandten weißen Sorten. Der rote Karfiol hat zudem einen milderen Geschmack.

Wo wird Karfiol angebaut?

Farbige Karfiolsorten werden überwiegend in Italien und Frankreich angebaut. In Österreich ist der Anbau ebenfalls weit verbreitet. In Regionen mit mildem Winterklima, wie an der spanischen Mittelmeerküste, kann der Karfiol sogar während der Wintermonate angebaut und geerntet werden.

Kann man Karfiol selbst anbauen?

Der Anbau erfolgt auf Feldern und ist ebenso in privaten Gärten möglich. Damit der Karfiol uneingeschränkt wachsen kann, benötigt er einen stark humosen Boden sowie einen vollsonnigen, warmen Standort. Im Februar können die Samen in einem beheizten Gewächshaus gesät werden. Mitte April sind die Pflanzen groß genug, um sie ins Freiland umzupflanzen. Der Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen sollte jeweils 50 Zentimeter betragen.

Zum Frostschutz wird der Karfiol mit Vlies abgedeckt. Er wird zu den stark zehrenden Pflanzen gezählt, das heißt, er entzieht dem Boden sehr viele Nährstoffe. Diese benötigt er zum Wachsen. Um sein Wachstum bestmöglich zu unterstützen, kann frischer, organischer Dünger verwendet werden. Als weiterer Dünger kann drei bis viermal Stickstoff gegeben werden. Ist der Boden zu hart und trocken, kann er durch gleichmäßiges Hacken aufgelockert werden.

Regelmäßiges Gießen ist für ein gleichmäßiges Wachstum wichtig. Zu starke Sonneneinstrahlung fördert ein Vergilben des Gemüses und sollte vermieden werden. Die Blütenstände können dafür zum Beispiel mit Blättern bedeckt werden.