Samstag, 6. August 2022

Sellerie: Gesund und vielseitig einsetzbar

Vor allem der Knollensellerie und der Staudensellerie finden sich in unseren heimischen Supermärkten. Das Gemüse hat es in sich: Es enthält zahlreiche Mineralien, Vitamine und andere wertvolle Inhaltsstoffe. In der Küche kann er ganz unterschiedlich verarbeitet werden - als frische Kost zwischendurch, für Aufläufe, Tees oder Salate.

von Red

