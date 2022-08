Inhaltsverzeichnis

Welches Gewächs ist Lauch?

Der Lauch wird auch Porree genannt. Früher war das Gemüse in deutschsprachigen Ländern sogar primär als Porree bekannt. Da der Lauch zu den zwiebelartigen Gewächsen zählt, kann man ihn unter Umständen mit der Frühlings- oder Lauchzwiebel verwechseln. Die Gemüse ähneln einander optisch, es handelt sich aber um zwei unterschiedliche Pflanzen. Die Lauchzwiebel ist eine nähere Verwandte der rundlichen Speisezwiebel und viel kleiner als der Lauch.

Woran erkennt man den Lauch?

Man erkennt den Lauch an seiner länglichen Form mit dem weißlichen Schaft, der durch Bleichen entsteht. Der kultivierte Lauch bildet keine Zwiebel, während die Wildform eine Knolle bildet.

Welcher Gattung gehört er an?

Der Lauch zählt zur Familie der Zwiebelgewächse, auch Allioideae genannt. Genauer gesagt, gehört er zur Familie des aus dem Mittelmeerraum importierten Ackerlauchs.

Wie schmeckt Lauch?

Der Geschmack von Lauch ähnelt dem einer Zwiebel, jedoch ist er bei weitem nicht so scharf wie diese. Feinschmecker:innen, die es milder mögen, sollten lieber jene Sorten probieren, die im Sommer geerntet werden. Lauch, der im Winter oder im Herbst verkauft wird, hat einen deutlich würzigeren und kräftigeren Geschmack.

Wann hat er Saison?

Angebaut wird der Lauch in Europa und im Mittelmeerraum. Die verschiedenen Wintersorten werden im Freiland zwischen März und April in einem Saatbett und im Sommer am endgültigen Platz kultiviert. Der im Frühling und Sommer geerntete Lauch wird zwischen Januar und März in einem Gewächshaus gezogen und zwischen März und Mai ins Freiland gesetzt.

Kann man Lauch selbst anbauen?

Hobbygärtner:innen können den Lauch im eigenen Garten selbst anpflanzen. Ideal ist ein Standort im Gemüsebeet. Der Boden ist sollte sehr locker und tiefgründig sein. Wichtig ist die Düngung. Aus diesem Grund sollten Gärtner:innen vor dem Pflanzen Mist oder Kompost in den Boden einarbeiten. Auch eine Gründüngung ist von Vorteil. Wann der Lauch gepflanzt wird, hängt von der Sorte ab. Grundsätzlich kann der Lauch ab März gepflanzt werden. Vorerst muss man die jungen Pflanzen aber mit einem Vlies schützen. Ab April sind die Setzlinge bereit für das Freiland. Winterlauch kann sogar bis Ende Juli gepflanzt werden. Ernten kann man das dankbare Gemüse übrigens das ganze Jahr über.