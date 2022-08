Inhaltsverzeichnis

Der Hauskauf und das liebe Geld

Vor das Traumhaus hat der Mensch das Geld gestellt. Ein Kassensturz ist eigentlich das Erste, was man machen sollte. Wie viel hat man gespart, wie viel Gehalt verdient man im Haushalt, wie hoch sind die aktuellen Fixkosten? Kann ich Förderungen für die Schaffung von Eigentum bekommen? Diese Fragen muss man ganz zu Beginn beantworten, denn davon hängt alles ab. Es ist nämlich bitter, wenn man sich in ein Haus verliebt hat und dann feststellen muss, dass man es sich leider nicht leisten kann.

Da die wenigsten vermutlich den gesamten Kaufpreis eines Hauses auf dem Konto haben, wird man um einen Besuch bei der Bank nicht herumkommen. Seit kurzem gelten verschärfte Bedingungen für Immobilienkredite - was nicht grundsätzlich schlecht sein muss. Die Banken müssen jetzt auf 20 % Eigenmittel (der Gesamtkosten) bestehen, und die monatliche Kreditrate darf 40 % des Nettohaushaltseinkommens nicht übersteigen. Länger als 35 Jahre darf der Kredit nicht laufen. So könnte eine grobe Abschätzung aussehen: Wenn man für den Hauskauf rund 400.000 Euro braucht, beträgt die Kreditrate mehr als 1.500,-. Das Nettohaushaltseinkommen muss also mindestens 3.750 Euro betragen. Auf den Internetseiten vieler Banken finden sich Kreditrechner, mit denen man ausprobieren kann, was sich finanziell ausgeht.

Mit dem reinen Kaufpreis ist es aber nicht getan. Der Kauf einer Immobilie zieht noch zahlreiche Nebenkosten nach sich. Auf keinen Fall kommt man um die Grundbucheintragungsgebühr herum - diese beträgt 1,1 % des Kaufpreises. Auch ein Fixpunkt ist die Grunderwerbssteuer, sie beträgt 3,5 % des Kaufpreises (bei einer Hypothek noch zusätzlich 1,2 % der Darlehenssumme für die Grundbucheintragung, da der Kredit ebenfalls eingetragen werden muss). Die Kosten für die Vertragserrichtung und Treuhandschaft (Notarkosten) schlagen nochmals mit 1–2 % des Kaufpreises (zuzüglich 20 % Mehrwertsteuer) zu Buche. Wenn man das Haus über einen Makler gefunden hat, macht das nochmals 3 % des Kaufpreises zuzüglich 20 % Mehrwertsteuer. Man kann also mit etwa 10 % mehr rechnen als der reine Kaufpreis ausmacht. Diese Nebenkosten darf man bei der Kalkulation auf keinen Fall vergessen.

© iStockphoto.com

Haus kaufen: Welche Wünsche gibt es?

Wenn man die finanziellen Möglichkeiten abgesteckt hat, kann man sich an die Haussuche machen. Statt einfach wild draufloszusuchen sollte man sich unbedingt überlegen, was man eigentlich will. Wo soll das neue Domizil in etwa sein, wie groß soll es werden, wie weit darf der Weg zur Arbeit, Schule etc. sein, welche Infrastruktur sollte vorhanden sein?. Auch welche Ausstattung das Haus unbedingt haben muss bzw. worauf man verzichten kann, sollte man sich überlegen - also muss der Pool wirklich sein, oder kann ich ihn später bauen?

Ist man sich darüber im Klaren, kann es losgehen. Einen ersten Überblick gibt sicher das Internet. Hier gilt: Je spezifischer ich suche, desto leichter wird es (deswegen die Fragen im Vorfeld). Man kann sich auch eines Immobilienmaklers bedienen, der einen besseren Überblick über den Markt hat und mit den speziellen Vorstellungen vielleicht schneller fündig wird.