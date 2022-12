Hans Knauß (oft fälschlicherweise Hans Knauss geschrieben) ist das jüngste von insgesamt sechs Kindern. "Sport im Allgemeinen und Skifahren im Besonderen prägten mich seit meiner Kindheit. Schon früh stand ich auf den Brettern, die für mich in späteren Jahren die Welt bedeuteten", ist auf Hans Knauß' Homepage zu lesen. Während seiner aktiven Karriere holte der heutige ORF-Moderator insgesamt 27 Podestplätze, davon sieben Siege.

Hans Knauß' Kindheit und Jugend

Hans Knauß bezeichnet sich selbst als "Bergkind". "Unser Haus war mitten auf der Planai, viel haben wir nicht gehabt, aber das spielte keine Rolle", erzählt er gegenüber "sportaktiv.com". Sein Vater sei einer der letzten Kriegsgefangenen gewesen, die in die Heimat zurückkehrten. Als er heimkam, hatte er nichts, außer seiner Freiheit. "Ihm war wichtig, dass auch wir Kinder Freiheit hatten", so Knauß.

Teilen war innerhalb der Großfamilie - Hans Knauß hat fünf Brüder und eine Schwester - eine Selbstverständlichkeit. "Wenn mein Bruder einen neuen Pullover bekommen hat, dann habe ich mich auch gefreut. Weil ich wusste: In zwei Jahren gehört er mir. Und das hat mir echt auch getaugt", versichert der Ex-Skirennläufer.

© ORF/Regine Schöttl Hans Knauß wuchs mit fünf Geschwistern auf der Schladminger Planai auf.

Die Familie besaß kein Auto, das Hauptfortbewegungsmittel im Winter waren Ski. Vater Knauß war Liftwart am Märchenlift auf der Planai, die Kinder saßen oft in der Lifthütte und "haben dem Vater die Jause weggegessen aus seiner silbernen Box und seinen Tee getrunken." Nach der Schule traf man sich auf der Piste. Mit seinen Geschwistern und Freunden habe er oft "Blödsinn gemacht", erinnert sich Hans Knauß.

» Das Schöne damals war diese unfassbare Freiheit «

"Das Schöne damals war diese unfassbare Freiheit. Wenn wir einen ganzen Tag nicht heimgekommen sind, hat sich keiner Sorgen gemacht. Es war klar, dass wir entweder bei den Nachbarn oder auf der Piste sind", meint Hans Knauß gegenüber "sportaktiv.com". Als Jüngster habe er "allen anderen erst reicht beweisen" wollen "was ich für ein wilder Hund bin".

Während seiner Kindheit musste Hans Knauß einen schweren Schicksalsschlag verkraften. 1985 starb sein zweitältester Bruder Helmut durch eine Lawine. "Er war Skilehrer und der vielleicht technisch beste Skifahrer, den ich je kannte. Er war mein Mentor, hat mir Tipps gegeben. Und bei uns daheim war Familie immer wichtig", so Knauß.

Skifahrer statt Schlosser

Ursprünglich wollte Hans Knauß nach der Schule eine Lehre als Schlosser beginnen, doch es kam anders. "Mit 15 Jahren bin ich ganz alleine mit dem Zug nach Altenmarkt gefahren, zur Firma Atomic. Dort habe ich mich bis zum Chef, Alois Rohrmoser, durchgekämpft", erinnert sich der heutige ORF-Moderator. Durch seine zahlreichen Siege im Jugend-Bereich war Hans Knauß für die Skifirma kein Unbekannter. Während des Sommers ergatterte er eine Anstellung in der Produktion, im Winter wollte er es schließlich bis in den ÖSV geschafft haben.

» Papa gab mir die Freiheit, zu tun, was ich tun wollte «

Dass es ihm tatsächlich gelang, hat Hans Knauß auch seinem Vater, der selbst gerne Skirennfahrer geworden wäre, bevor er in den Krieg musste, zu verdanken. Als er auf FIS-Ebene fünfmal in Serie ausgefallen war, habe seine Mutter angemerkt, ob er nicht etwas "G'scheites" lernen wolle. Sein Vater habe hingegen gesagt: "Bua, übernimm di nur net. Das wird scho." Dieser Satz sei bis heute in seinem Kopf, meint Hans Knauß. "Es war nicht wie heute, wenn Eltern, ja ganze Privatteams, ihr Kind nur antreiben. Papa gab mir die Freiheit, zu tun, was ich tun wollte. Das halte ich auch bei meinen Kindern so", so der Ex-Rennläufer.

© IMAGO / HJS Hans Knauß bei seinen 1. Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer

Hans Knauß, der "Hundertstel-Hansi"

So erfolgreich Hans Knauß' aktive Karriere auch war - die ganz, ganz großen Triumphe eines Hermann Maier, Stephan Eberharter oder Benjamin Raich konnte er nicht feiern. Olympiasieger oder Weltmeister wurde Knauß nie. Dies war aber nicht fehlendem Können, sondern oftmals nur etwas Pech, in Form von wenigen Hundertstel-Sekunden, geschuldet. Viele werden sich wohl noch erinnern: Bei der Ski-WM 1999 in Vail/Beaver Creek wurde Hans Knauß im Super-G Dritter. Der Rückstand auf die beiden ex-aequo-Sieger Hermann Maier und Lasse Kjus betrug dabei eine einzige Hundertstel-Sekunde. Wenige Tage später belegte Knauß in der WM-Abfahrt den vierten Rang - auf Bronzemedaillengewinner Kjetil-Andre Aamodt fehlten ihm diesmal 0,02 Sekunden. Der "Hundertstel-Hansi" war geboren.

Medaillen sammelte Hans Knauß dennoch. Bei den Olympischen Winterspielen 1998 von Nagano, wo Teamkollege Maier zum "Herminator" wurde, holte er Silber im Super G. Bei der Ski-WM 2003 in St. Moritz sicherte er sich ebenfalls Silber im Riesentorlauf.

© Getty Images/Todd Warshaw /Allsport Nagano 1998: Der "Silberne" Hans Knauß mit Olympiasieger Hermann Maier und dem ebenfalls "Silbernen" Didier Cuche

» Wahrscheinlich hab ich sogar schon ein paar Sekunden vom Leben zurückbekommen «

Hin und wieder "wurmt" Hans Knauß die fehlende Goldmedaille noch heute. "Wenn ich ehrlich bin, ärgere ich mich schon noch ab und zu. Weil skifahrerisch hätte ich es mir ein paar Mal verdient gehabt", meinte der Sieger von sieben Weltcup-Rennen vor einigen Jahren im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur. Er weiß es aber auch einzuordnen. "Ich hab das Gefühl, dass diese Hundertstel längst zurückgekommen sind. Wahrscheinlich hab ich sogar schon ein paar Sekunden vom Leben zurückbekommen. Ich hab eine gesunde Familie und mache einen Job, der mir Riesenspaß macht", so Knauß zur APA. "Alles im Leben hat seinen Sinn. Vielleicht war's für mein weiteres Leben und die Menschlichkeit sogar gut, dass ich niemals Weltmeister werden konnte", weiß er dem Dasein als "Hundertstel-Hansi" auch Positives abzugewinnen.