Steirischer Bodensee: Gebirgsseeromantik in Schladming

: 4,8 von 5 Sterne Wetterinfo

Das Besondere am Steirischer Bodensee

Der Steirische Bodensee ist ein wahres Naturjuwel, umringt von den Gipfeln der Schladminger Tauern und wurde einst zum zweitbeliebtesten Ausflugziel der Steiermark gewählt. Das kristallklare Gebirgswasser ist Heimat zahlreicher Fische, wie zum Beispiel dem Saibling, der Forelle oder dem Hecht. Typisches Wahrzeichen des Sees ist der markante Wasserfall. Der Steirische Bodensee ist idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen. Und auch im Winter ist der See einen Besuch wert, denn neben stimmungsvollen Fackelwanderungen finden dort auch Eisstockturniere statt.

Wo liegt der Steirische Bodensee?

Der Steirische Bodenseel liegt auf fast 1.200 Metern Seehöhe inmitten der Schladminger Tauern. Er befindet er sich im sogenannten Seewigtal in der Gemeinde Aich-Assach. Vom Steirischen Bodensee ausgehend, erstreckt sich das Naturschutzgebiet Bodensee Sattenbachtal auf über 1300 Hektar in Richtung Süden.

Anreise

Die Anreise mit dem PKW erfolgt aus Richtung Wien über die A9 Pyhrnautobahn., die man an der Ausfahrt Liezen verlässt. Danach folgt man der Ennstalbundesstraße B320 bis nach Aich. Von dort aus führt eine gebührenpflichtige Panoramastraße über den Gössenberg direkt zum Parkplatz des Steirischen Bodensees auf 1.143 Meter Seehöhe. Vom Parkplatz gelangt man über einen ebenen Fußweg zum See.

In den Sommermonaten ist die Anreise zum Steirischen Bodensee auch mittels des Wanderbus möglich, der von der Planai über Haus im Ennstal und Weißenbach beim Parkplatz des Sees hält.

Parken am Steirischer Bodensee

Der großzügige Parkplatz des Steirischen Bodensees bietet Platz für zahlreiche PKWs und auch Reisebusse. Die Zufahrt ist ausschließlich über die gebührenpflichtige Mautstraße möglich. Die Kosten für die Mautstraße belaufen sich auf € 3,80 pro Person. Ermäßigte Preise gelten für Busgruppen und Kinder:

Busgruppen: € 2,70 pro Person

Kinder: € 1,70

In der Schladming-Dachstein-Sommercard ist der Preis für die Mautstraße bereits inkludiert.

Kein Baden am Steirischer Bodensee

Das Baden im Steirischen Bodensee ist nicht möglich. Dennoch laden viele Aktivitäten zum Verweilen an diesem Naturjuwel ein: Zum Beispiel kann der See mit dem Ruderboot erkundet werden. Der Verleih der Boote erfolgt über das Restaurant Forellenhof.

Wer den Sprung ins kalte Nass dennoch wagen möchte, kommt bei einer mehrstündigen Wanderung zum Obersee auf seine Kosten. Der Obersee liegt an den beeindruckenden Felswänden der Hochwildstelle und lädt zum Rasten und Baden ein.

Auch die Freizeitseeanlage Aich befindet sich in der näheren Umgebung und ist in wenigen Autominuten erreichbar. Dieser Naturbadesee zählt zu den beliebtesten Freizeiteinrichtungen in der Region und sorgt für eine willkommene Abkühlung nach einer Rad- oder Wandertour.

Orte am Steirischer Bodensee

Die Region Schladming-Dachstein rund um den Steirischen Bodensee ist ein wahres Paradies für Aktivurlauber. Während die Wintermonate das Herz von Ski- und Snowboardfahrer:innen höher schlagen lässt, kommen Kletterer, Wanderer und Biker in der warmen Jahreszeit auf ihre Kosten.

Schladming

Schladming ist sowohl im Sommer als auch im Winter ein beliebter Urlaubsort. Mit der 4-Berge-Skischaukel werden von der Reiteralm über die Planai bis hin zum Hauser Kaibling 123 Pistenkilometer miteinander verbunden. Im Sommer laden die Schladminger Tauern zu zahl-und variantenreichen Wanderungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zum Entdecken ein.

Ramsau am Dachstein

Das Almengebiet Ramsau bietet zahlreiche Rundwandermöglichkeiten und gilt als Top-Destination für Langlauf-Enthusiasten. Viele Highlights warten am Hausberg der Ramsau, dem Dachstein: Die dortige Gletscher-Erlebniswelt umfasst neben dem spektakulären Ausblick vom Sky Walk, einen Eispalast im inneren des Gletschers sowie eine Hängebrücke und die Treppe ins Nichts, die 400 Meter über dem Dachstein-Massiv thront.

Gröbming

Die Marktgemeinde Gröbming liegt auf 776 Metern Seehöhe auf Anhöhe des Ennstals. Als besonderes Highlight der Gemeinde gilt der Kraftplatz am Salza Wasserfall. Zudem kann man vom Gipfel des Stoderzinkens die zahlreichen Klettersteige besteigen, oder den adrenalinreichen "Abstieg“ mit der Zipline wagen.