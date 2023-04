Inhaltsverzeichnis

Lage: Ebensee, Salzkammergut, Oberösterreich

Ebensee, Salzkammergut, Oberösterreich Wassertemperatur: 20 bis 25 °C im Sommer

20 bis 25 °C im Sommer Größe:

Vorderer Langbathsee: 1.100 m lang, 500 m breit Hinterer Langbathsee: 600 m lang, 400 m breit

Tiefe:

Vorderer Langbathsee: bis zu 33 m Hinterer Langbathsee: bis zu 18 m

Wasserqualität: Trinkwasserqualität

Trinkwasserqualität Google Maps Ranking: 4,8 von 5 Sternen

4,8 von 5 Sternen Wetterinfo

Webcam

Das Besondere an den Langbathseen

Das Wasser des Vorderen und des Hinteren Langbathsees ist derart klar, dass man bis auf den Grund sehen kann. Vor dem Bergpanorama des Höllengebirges und einem Mischwald gelegen zeichnen die Seen mit ihrem türkisen bis dunkelgrünen Wasser eine wunderschöne Landschaft. Der Weg um die beiden Seen eignet sich für eine gemütliche Wanderung - auch mit dem Kinderwagen. Größere Teile der Strecke sind auch für Rollstuhlfahrer:innen geeignet.

Lage

Die Langbathseen liegen im oberösterreichischen Teil des Salzkammerguts in der Gemeinde Ebensee. Das Gebiet, in dem sich die Langbathseen befinden, steht unter Naturschutz. Die Seen sind von kleineren und größeren Bergen umgeben, etwa dem Alberfeldkogel, dem Eibelgupf, dem Hinteren Signalkogel und dem Vorderen Signalkogel.

Anreise

Von Wien aus dauert die Anfahrt mit dem Auto über die A1 etwa drei Stunden. Man passiert St. Pölten und Linz, bis man schließlich Ebensee erreicht. Anschließend nimmt man die Langbathstraße, die zum Vorderen Langbathsee führt.

Mit dem Zug dauert die Anfahrt zu Ebensee knapp drei Stunden. Vom Bahnhof "Ebensee Landungsplatz" fährt dasTraunstein-Taxi der Linie 40 bis zum Vorderen Langbathsee.

Parken an den Langbathseen

Es gibt kostenlose Parkmöglichkeiten direkt am Vordern Langbathsee. Der Hintere Langbathsee kann nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden. Der Parkplatz fasst rund 200 Fahrzeuge, darunter zwei Behindertenparkplätze und ein Busparkplatz. Auch kleinere Wohnmobile können hier im Zuge eines Besuchs der Seen frei abgestellt werden.

Auch der Wanderparkplatz Jagerbachl ist kostenfrei. Allerdings ist er rund 900 Meter vom Vorderen Langbathsee entfernt.

Baden an den Langbathseen

Zum Baden eignet sich am besten der Vordere Langbathsee. Dieser ist größer, verfügt über nahegelegene Parkmöglichkeiten und einen besseren Wasserzugang. Das Baden ist kostenfrei. Hunde sind an den offiziellen Badeplätzen im Wasser nicht erlaubt. Wer ein eher abgeschiedenes Plätzchen bevorzugt, ist mit einem Aufenthalt am Hinteren Langbathsee gut beraten.

Die einzelnen Wasserzugänge sind stellenweise steinig und bewachsen. Das Badeufer ist sandig und geht flach ins Wasser über. Damit eignet es sich auch gut für Kinder.

Umliegende Orte

Rund neuen Kilometer vom Vorderen Langbathsee entfernt befindet sich die Marktgemeinde Ebensee am Traunsee, die wiederum am Südufer des Traunsees liegt. An dessen westlichem Ufer angesiedelt sind die Ortschaften Siegesbach, Traunkirchen und Mitterndorf. Der Kurort Bad Ischl ist etwa 28 Kilometer von den Langbathseen entfernt.