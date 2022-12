Inhaltsverzeichnis:

Offizielle Website des Skigebiets : https://www.ski-obertauern.at/

Tages-Skikarte Erwachsener: 53 Euro Zwei Stunden: 28 Euro drei Stunden: 36 Euro bis 13.00 Uhr: 39 Euro ab 11.00 Uhr: 46,50 Euro ab 12.00 Uhr: 39 Euro Sechs-Tages-Karte: 289 Euro (Saison A) bzw. 261,50 Euro (Saison B) oder 251,50 Euro (Special Week Ticket) Alle Preise Vergünstigungen : Für Menschen mit 70 Prozent Behinderung und mehr gibt es gegen Vorlage des Behindertenausweises Ermäßigungen, außerdem erhalten Senior:innen (Jahrgang 1958 und älter) Vergünstigungen

: Pistenkilometer : 100

: 100 Höhe : 1.752 Meter; höchste Talstation: 1.630 Meter, höchste Bergstation: 2.313 Meter

Webcam

Pistenplan

App für Android hier downloaden, App für iOS hier downloaden

Nachtskifahren ist montags und donnerstags von 19.00 bis 22.00 Uhr möglich

Obertauern: Beschreibung

Wer beim Skifahren vor allem viel frischen Schnee möchte, bekommt diesen in Obertauern von November bis Mai, verteilt auf etwa 100 Pistenkilometern. Das Gebiet gilt als eines der schneereichsten Österreichs, dessen zahlreiche Pisten mit modernen Liftsystemen erreichbar sind. Ein Großteil der Abfahrten ist vor allem für Anfänger:innen geeignet, es gibt allerdings auch für Fortgeschrittene passende Pisten. Besonders die Abfahrt von den „Super Seven“ , den sieben Gipfeln, die das Skigebiet umgeben, bietet neben idyllischen Aussichten auch etwas mehr Anspruch. Snowboarder:innen kommen in Obertauern ebenfalls auf ihre Kosten. Hinzu kommen fünf Langlaufloipen von sechs bis 23 Kilometer Länge. Wer also einen Skiurlaub mit hoher Schneewahrscheinlichkeit möchte und die Mischung aus größtenteils relaxten Strecken mit ein paar Herausforderungen mag, der wird in Obertauern fündig.

Obertauern: Pisten

In Obertauern gibt es insgesamt 76 Pisten mit etwa 100 Pistenkilometern. Sie sind mit 26 Liften zu erreichen, von denen derzeit 21 Lifte in Betrieb sind. Aktiv sind momentan (Stand 7. Dezember 2022) sieben Vierer-Sesselbahnen, sechs Sechser-Sesselbahnen, zwei Kombibahnen, zwei Schlepplifte, eine Achter-Sesselbahn, eine Zweier-Sesselbahn, eine Einseilumlaufbahn und ein Förderband.

Schwierigkeitsgrad

Die Pisten in Obertauern sind überwiegend etwas für Einsteiger:innen, Familien und Genussfahrer:innen. Mehr als die Hälfte sind blau, also von einfachem Schwierigkeitsgrad. Vor allem die Strecken entlang der Schaidbergbahn und der Plattenkarbahn sind für Anfänger:innen geeignet. Hinzu kommt ein gutes Drittel roter Pisten. Wer die Herausforderung in Form von schwarzen Pisten sucht, kann sich an die Gamsleitenspitze, auch Gamsleiten II genannt, wagen. Sie ist einer der steilsten Buckelhänge Europas. Die längste Piste ist ca.fünf Kilometer lang. Freerider:innen können den Funpark „Spot“ besuchen oder einen Guide buchen.



Alle Talstationen, alle Bergstationen

Die Stationen tragen in Obertauern keine eigenen Namen. Laut Lukas Eisl vom Tourismusverband Obertauern sind sie nach den Bahnen benannt: „Am Beispiel der Zehnerkarbahn wäre es: Zehnerkarbahn Talstation und Zehnerkarbahn Bergstation.“ Neben dieser Bahn sind zudem folgende aktiv:

Schaidberg

Plattenkar

Hundskogel

Seekarspitz

Monte Flu

Kehrkopf

Grünwaldkopf

Panorama

Schönalm

Anger

Achenrain

Gamsleiten 1

Sonnenlift 1

Zentral

Pernerlift

Edelweiß

Übungslift

Kringsalm

Hochalm

Kirchbühelift

Nicht in Betrieb oder vorübergehend geschlossen sind (Stand 7. Dezember 2022):

Seekareck

Gamnskarlift

Sonnenlift 3

Schrotteralmlift

Gamsleiten 2

Lage

Obertauern liegt in den Radstädter Tauern im Salzburger Land in Österreich am Nordrand der Alpen.

Anreise

Anreise mit dem Auto

Von Norden, beispielsweise aus München kommend, ist Obertauern mit dem Auto am besten via A8, A1 und A10 erreichbar. Über die E651/B320 geht es auf die B99, die nach Obertauern führt.

Reisende aus Richtung Süden, zum Beispiel aus Villach, fahren über die B83, B94 und die B100 auf die A10 und dann über die B96 auf die B99, die nach Obertauern führt.

Wer von Osten, zum Beispiel aus Wien, anreist, fährt am besten über die B227 auf die A23, von dort auf die S6 und dann die S36. Es folgen B317, B96, B97, B95 und schließlich B99 nach Obertauern.



Anreise mit der Bahn

Eine direkte Bahnverbindung ins Skigebiet Obertauern gibt es nicht. Reisende können aber einen Zug bis Radstadt und von dort den Bus oder ein Taxi nehmen. Die Bus-Shuttles fahren laut Lukas Eisl vom Tourismusverband Obertauern alle 25 Minuten.

Parken

Im Skigebiet Obertauern gibt es insgesamt sieben Parkplätze in Liftnähe: Kehrkopf, Zehnerkar, Grünwaldkopf, Sonnenlift, Gamsleiten, Plattenkar und Schaidberg. Die Parkplätze sind kostenfrei. Von 22.00 bis 7.00 Uhr ist das Parken verboten.

Obertauern: Hütten

Am Rande der Pisten können Wintersportler:innen zwischen diversen Restaurants, Almen und Hütten wählen. Letztere haben meist regionale, oft deftige Speisen auf der Karte. Mit viereinhalb Sternen bei über 1.600 Bewertungen bei Google schneidet die Lürzer Alm Obertauern besonders gut ab. Besucher:innen loben die Qualität des Essens und die Stimmung in der Hütte. Die Gnadenalm und die Hochalm Obertauern kommen auf je viereinhalb Sterne bei je 1.100 Bewertungen. Während die Gnadenalm laut Gästen besonders guten Service und abwechslungsreiche Aktivitäten zu bieten hat, zählen Besucher:innen das Ambiente und Après-Ski der Hochalm zu deren nennenswerten Qualitäten. Obwohl es wegen der anfängertauglichen Pisten viele Familien in das Skigebiet zieht, ist nämlich auch Après-Ski in Obertauern möglich. Es kann in Hütten wie der Hochalm gefeiert werden, aber auch in Bars und Clubs vor Ort.

Hotels an der Piste

In Obertauern gibt es nur wenige Hotels, die sich direkt an der Piste befinden. Das Kesselspitze Valamar Collection Hotel und das Auerhahn Hotel & Appartements gehören dazu. Sie liegen direkt an der Schaidbergbahn 1. Ersteres beginnt je nach Saison preislich bei ca. 215 Euro pro Nacht für ein Einzelzimmer und geht bis zu etwa 1.450 Euro pro Nacht für ein Chalet mit vier Schlafzimmern. Letzteres liegt preislich zwischen 188 und 267 Euro pro Nacht. Darüber hinaus gibt es etliche Hotels in Pisten- und Liftnähe in unterschiedlichen Preiskategorien.

Aktivitäten

Wer nicht Ski fährt oder zusätzliche Angebote sucht, hat in Obertauern verschiedene Optionen: vom Snowkiten und Snowbiken übers Rodeln bis in den späten Abend, die Pferdeschlittenfahrt, Berg-Yoga, den Besuch eines Wild-Freizeitparks bis hin zum Winterwandern. Und auch für Shopping und Wellness gibt es diverse Anlaufstellen im Ort.

Erfahrungsberichte

Mit durchschnittlich viereinhalb von fünf Sternen bei den Google-Bewertungen liegt das Skigebiet Obertauern im oberen Bereich. „Ein Disneyland für Skifahrer“ , nennt es ein Nutzer in seiner Bewertung und hebt besonders die Größe des Gebiets hervor. Während er dies positiv meint, bemängeln andere gerade die Ausmaße der Skiregion. Die Größe mache das Gebiet teilweise unübersichtlich, aufgrund seiner Beliebtheit sei es zum Teil überlaufen und teuer. In einer Sache scheinen sich aber die meisten einig: Die Bedingungen fürs Skifahrten sind sehr gut, die Anlagen gepflegt, die Pisten abwechslungsreich und für alle Level etwas dabei.