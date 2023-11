Warum wir Langeweile brauchen

Angenehm ist das Gefühl der Langeweile sicherlich nicht immer. Man begegnet ihr beinahe täglich, und das, obwohl unser Leben gefühlt immer stressiger wird: Sei es, dass man sich ihr stundenlang im Wartezimmer hingeben muss oder auf einen verspäteten Flug wartet.

Die Psychologie definiert Langeweile als unangenehmen Gefühlszustand, der in sich wiederholenden, bedeutungslosen oder auch in unterfordernden Situationen entstehen kann. Meistens sind die Folgen von Langeweile negativ und sowohl psychisch als auch körperlich spürbar: Eine aktuelle Studie der Universität Wien konnte nun international erstmals belegen, dass sich große Langeweile gerade in Prüfungssituationen negativ auf das Ergebnis auswirken kann. Diese tritt erstaunlicherweise dann ein, wenn der Prüfungsstoff für die Schüler besonders wenig persönliche Relevanz hatte. Zudem wirkt sich Langeweile negativ auf die Arbeitszufriedenheit aus. Längerfristig wird ihr außerdem ein Zusammenhang mit ungesundem Konsumverhalten, sadistischem, aggressivem Verhalten, depressiver Verstimmung, Suchtverhalten und Essstörung attestiert. Auch auf die politische Gesinnung kann sich Langeweile auswirken: So sollen Menschen, die sich häufiger langweilen, eher radikalen politischen Vereinigungen anschließen.

Positive Effekte

Neuere Forschungsergebnisse liefern jedoch Hinweise darauf, dass Langeweile auch positive Effekte haben kann. Eine Untersuchung von Wijnand van Tilburg vom King's College in London und Eric Igou von der Limerick Castletroy Universität in Irland konnte zeigen, dass Langeweile stets den Bedeutungsverlust einer bisher ausgeübten Tätigkeit signalisiert und Menschen demnach dazu motivieren kann, nach neuen, bedeutenderen Tätigkeiten und Zielen zu streben. Kurz: Gelangweilte Menschen möchten positive Veränderung und Sinnhaftigkeit herbeiführen.

» Ein gesundes Maß an Frust ist somit wichtig für die Entwicklung «

Rüdiger Maas, Generationsforscher, Arbeits- und Organisationspsychologe

Zu diesen Zielen kann auch das Streben nach Zugehörigkeit zählen: Die Forschenden stellten die Hypothese auf, dass mehr Langeweile zu mehr prosozialem Verhalten führt. Sie untersuchten, wie spendabel Menschen waren, nachdem sie in langweiligen Situationen verharren mussten, und kamen zu dem Ergebnis, dass Langeweile tatsächlich die Spendenfreudigkeit erhöhen kann.

Neurologische Sichtweise

Neurologisch gesehen ist Langeweile gar nicht so leicht zu messen: Ein Proband im Kernspintomografen kann zum Beispiel plötzlich abgelenkt werden, ohne dass er diese Erregung benennen und als intervenierend ausschalten könnte. Belegt ist aber, dass durch Langeweile das sogenannte "Default Mode Network", das auch als Ruhezustandsnetzwerk bezeichnet wird, aktiv wird. Dies aktiviert sich immer dann, wenn das Gehirn sich mit sich selbst beschäftigt und keine oder nur wenige Informationen von außen auf das Gehirn einprasseln. Es ist also nicht nur bei Langeweile aktiv, sondern auch dann, wenn man einfach nur aus dem Fenster schaut, aufmerksam ist und Ruhe genießt, sprich: dann, wenn die Gedanken wandern dürfen. Ist das Default Mode Network aktiv, kommen Menschen ins Nachdenken, ins Grübeln, die Erinnerung wird aktiviert.

In diesem assoziativen Zustand stellt das Gehirn Verknüpfungen her, Ideen werden geformt. Der positive Effekt von Langeweile auf die Kreativität ist wissenschaftlich dokumentiert und auch, dass dieser assoziative Vorgang abbricht, sobald Menschen in einem Moment der Ruhe zum Smartphone greifen. Langeweile und Zwangspausen auszuhalten, sind Menschen durch die zunehmende Digitalisierung nicht mehr gewohnt. Jede kleine Pause im Alltag wird in der Regel sofort mit dem Griff zum Smartphone überbrückt. Bei längeren Fahrten helfen Audioinhalte über langweilige Leerlaufphasen hinweg, die Zeit im Wartezimmer wird auf Social Media ganz einfach weggewischt.

Oft tun wir dies sogar weit über unsere eigentliche psychische Schmerzgrenze hinaus und riskieren negative Effekte auf unsere Gesundheit: "Doomscrolling" bezeichnet das ständige, exzessive Konsumieren vornehmlich negativer Nachrichteninhalte in Form von Artikeln, Videos oder anderen Social-Media-Beiträgen. Diese Art der Mediennutzung kann fatale negative Konsequenzen auf die mentale Gesundheit haben: Indirekte Traumatisierung nennen Psychologen diesen Effekt des Doomscrollings. Nach dem Überfall auf die Ukraine beobachteten Experten diesen Effekt vor allem bei jungen Männern, die sich dem Bann der Nachrichten nur mehr schwer entziehen konnten. Selbst dann, wenn sie nicht direkt davon betroffen waren.