Unter einer Familienaufstellung (manche Anbieter nennen es Familienstellen) versteht man ein Verfahren, bei dem einzelne Personen stellvertretend für Mitglieder des jeweils eigenen Familiensystems „aufgestellt“ werden. Die Personen müssen sich hierfür nicht persönlich kennen. Der „Aufsteller“ sucht sich aus der Gruppe jeweils Personen aus, denen er eine Rolle zuordnet. Eine Person wird demnach beispielsweise für die eigene Mutter, eine für den Vater, etc. ausgewählt und an eine Stelle im Raum gestellt.

Einer der Begründer der Aufstellungsarbeit war Jakob Levy Moreno – der Erfinder des Psychodramas. Eine Form der Gruppenpsychotherapie, bei der emotionale Probleme und zwischenmenschliche Konflikte in kreativen und teilweise Theaterstück-ähnlichen Settings dargestellt und betrachtet werden.

Die Form und Zuordnung, wie Personen gestellt werden, kann bereits sehr viele Einblicke in das dahinterliegende Familiensystem geben. Wie nahe stehen die Personen beisammen, stehen sie zueinander, oder voneinander weg, welche Dynamik ist hier vielleicht schon zu spüren, etc.?

Die Aufsteller übergeben in der Regel eine Aufgabenstellung an den ausgewählten Stellvertreter (Vater, Mutter, etc.). Durch ein kurzes Briefing wird dieser instruiert, welche Rolle er/sie nun über hat. Der Rest entwickelt sich (in der Regel) spannenderweise von alleine - zumindest dann, wenn die Protagonist:innen sich wirklich darauf einlassen und in ihre jeweiligen Rollen eintauchen. So kann eine unglaubliche Dynamik entstehen, welche das tatsächliche zugrunde liegende Familiensystem widerspiegelt.

Hierfür ist es jedoch unerlässlich, dass der Anbieter/die Anbieterin der Aufstellungen eine hochprofessionelle und fundierte Ausbildung hat. Häufig ist das nicht der Fall. Das führt dazu, dass ein Instrument, das in der Psychologie einen enorm wertvollen Beitrag liefern könnte, mittlerweile einen oftmals sehr zwiespältigen Ruf genießt.

Wozu dient die Familienaufstellung?

Im Zuge einer professionellen Aufstellung kann man extrem spannende Erfahrungen über sich selbst (und andere) erlangen - und zugleich über das dahinterliegende Familiensystem und die innerfamiliären dynamischen Prozesse. Bei einer gut geführten Aufstellung können längst vergessene Traumen aufgedeckt werden, an die niemand mehr gedacht hat, die jedoch bis heute die gesamte Familiendynamik (negativ) beeinflussen können.

Insgesamt geht um eine ganz gezielte Auseinandersetzung mit dem eigenen „Ich“ im eigenen System und um ein Aufdecken unbewusster und versteckter Muster. Diese können durch die Aufstellung zum Vorschein kommen und so ihre früher unbewussten Einflüsse auf ein System verlieren.

Wann ist die Familienaufstellung sinnvoll?

Eine Aufstellung ist immer dann sinnvoll, wenn man für sich selbst das Gefühl hat, sich öffnen zu wollen und verdeckten, meist dysfunktionalen, Mustern auf die Spur zu kommen.

Wenn man die Familiendynamik analysieren und möglicherweise frühere Traumen aufdecken will. Diese müssen gar nicht „nur“ die eigene Person betreffen. Auch Traumen von vergangenen Generationen schwingen so lange in Familiensystemen mit, bis sie erkannt und aufgelöst werden.

Welche Arten gibt es?

Mittlerweile gibt es sehr viele verschiedene Arten von Familienaufstellungen. Ein paar Beispiele sind:

Wie sieht die Durchführung aus und wie lange dauert es?

Für die Durchführung gibt es verschiedene Herangehensweisen:

entweder in Form einer Gruppe , bei der die Teilnehmer:innen sich gegenseitig zur Verfügung stehen um das eigene System nachzustellen

, bei der die Teilnehmer:innen sich gegenseitig zur Verfügung stehen um das eigene System nachzustellen oder beispielsweise mithilfe von speziellen Holzfiguren (wobei hier jederzeit andere Figuren verwendet werden können)

Die Frage der Dauer hängt davon ab, welche Themen aufgestellt werden sollen und wie dynamisch der Prozess dann insgesamt verläuft. Es kann sein, dass verdeckte Muster sehr schnell aufbrechen, es kann aber auch sein, dass mehrere Termine nötig sind, um den Teilnehmern und Teilnehmerinnen wirklich helfen zu können.

Wer darf diese Form der Therapie durchführen?

Eigentlich sollten Aufstellungen nur von Personen mit einer fundierten psychologischen und/oder therapeutischen Ausbildung angeboten werden. Sonst kann mehr Schaden angerichtet werden als Nutzen. Das ist dann der Fall, wenn der/die Ausführer:in der Aufstellung nicht in der Lage ist, tiefgreifende Erkenntnisse aufzufangen und mit den Teilnehmer:innen individuell weiter zu bearbeiten.

In der Realität ist es jedoch so, dass Aufstellungen auch von vielen Anbieter:innen ohne fundierte psychologische Ausbildung angeboten werden. Deshalb ist es von größter Bedeutung, sich vorab genau über den/die Anbieter:in zu informieren.