Man sieht die Szene direkt vor sich: Donald Trump sitzt in dem vergoldeten Speisesaal seiner Residenz in Florida, rundherum laben sich hochrangige republikanische Politiker und reiche Spender an Wagyu Steaks und gegrilltem Branzino. Trump spielt auf einem iPad herum, um die Playlist des Abends zusammenzustellen. Und gibt nebenbei ein Interview. Eric Cortelessa, Reporter des „Time Magazine“, ist gekommen, um mit ihm über die Pläne für seine zweite Amtszeit zu sprechen.

Was Trump in der folgenden Stunde erzählt, wird weltweit Sorge wecken. Nicht, dass man wirklich überrascht wäre. Aber die Deutlichkeit, mit der Trump manche Pläne offen angekündigt – und andere absichtlich im Zwielicht lässt –, macht deutlich, worauf sich die Welt einstellen kann: Kein Stein bleibt auf dem anderen, wenn er wieder Präsident wird.

Trump freut sich, das wird bei Lektüre des Interview-Transkripts deutlich, ernst genommen zu werden und seine Standpunkte erklären zu können. Bei einigen Themen holt er weit aus, zum Beispiel, wenn er beklagt, wie unfair Amerika wirtschaftspolitisch behandelt werde. Bei anderen gibt er widersprüchliche Antworten. Ob er an Staatsanwälte, die ihn angeklagt haben, Vergeltung üben würde, wird er gefragt. „Nein, das habe ich nicht vor“, antwortet er. Um im nächsten Atemzug nachzusetzen: „Wir werden uns viele Dinge ansehen. Was sie getan haben, ist furchtbar.“ Am Schluss bedankt er sich bei dem Interviewer. Es sei ein gutes Interview geworden, „wenn es fair wiedergegeben wird“.

Strippenzieher im Hintergrund

Ist Trump nur ein älterer Herr, der um jeden Preis gemocht werden will, Schwierigkeiten hat, stringente Gedanken zu formulieren und eine etwas simple Vorstellungen davon hat, was seinem Land guttut? Oder bedeutet er tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie, wie mittlerweile viele fürchten?

© Dave Sanders / AP / picturedesk.com

ANGEKLAGT. Donald Trump am 2. Mai vor einem New Yorker Gericht. Es geht um vermeintliche Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin

Als Trump 2016 in seine erste Amtszeit stolperte, waren er und sein Team weitgehend unvorbereitet. Wie sehr sie seitdem dazugelernt haben, zeigt der Verlauf der heurigen Vorwahlen. Geschickt schafften es Trump-Leute, in wichtigen republikanischen Bundesstaaten Änderungen der Wahlmodalitäten durchzubringen, die es Trump ermöglichten, die Nominierung in Rekordzeit unter Dach und Fach zu bringen – noch bevor die Gerichtsprozesse gegen ihn höhere Wellen schlagen konnten.

Trumps Wut auf das (demokratische) Establishment macht ihn zum idealen Frontman konservativer Strippenzieher, die im Hintergrund einen Frontalangriff auf die US-Verwaltung planen. Das „Project 2025“, bereits 2023 schriftlich ausgearbeitet, ist ein ausgeklügelter Plan mit weitreichenden Folgen: Das Justizministerium soll finanziell ausgehungert und das FBI abgebaut werden, um nur zwei zentrale Ziele zu nennen. Zugleich steigt die Macht des Präsidenten.

Und, die Masterminds hinter „Project 2025“ arbeiten daran, Bürokraten für Trumps künftige Präsidentschaft auszubilden. Das Team durchforstet, laut Bericht des US-Magazins „Politico“, diverse Unterlagen und Social-Media-Accounts, um herauszufinden, wer inhaltlich wirklich auf Linie ist – und bildet die Auserwählten dann in Videokursen zu künftigen Systemerhaltern aus.

Das Ziel dieses und anderer Thinktanks, die sich auf Trumps zweite Amtszeit vorbereiten: Der neue Präsident soll von Tag eins an handlungsfähig sein. „Wir sind dabei, die rechtlichen Befugnisse, die Mechanismen, zu klären“, erklärt Russell Vought, ein früherer Regierungsbeamter, Gründer des „Center Of Renewing America“, nun am „Project 25“ beteiligt. Damit Trump endlich auch durchsetzen kann, was er verspricht.

© Nic Antaya/Getty Images

VOR PUBLIKUM. Donald Trump am 1. Mai bei einem Wahlkampfauftritt in Michigan. Trump liegt in Umfragen derzeit vor dem amtierenden Präsidenten Joe Bilden

Was für den Rest der Welt wie eine gefährliche Drohung klingt, lässt die Augen republikanischer Hardliner strahlen. Zwei Dinge haben sich die extrem disziplinierten und extrem von ihrer Sache überzeugten Männer im Schatten für die ersten Tage von Trumps zweiter Amtszeit vorgenommen: ein Grenzsicherung- und Einwanderungsspaket, und die Verlängerung der Steuersenkungen, die Trump 2017 eingeführt hatte, und die 2025 auslaufen würden.

Auch wenn Donald Trump im Interview mit „Time“ ausweicht, schwindelt, übertreibt und sich selbst widerspricht, das Bild, das er zeichnet, ist klar erkennbar: In den USA, wie er sie sich erträumt, ist der Rechtsstaat geschwächt. Der Präsident hat weitreichende Befugnisse. Außen- und wirtschaftpolitisch schotten sich die Vereinigten Staaten ab. Illegale Einwanderer werden gnadenlos verfolgt und des Landes verwiesen. Minderheitenrechte zählen wenig, politische Gegner müssen sich fürchten. Die Verwaltung wird abgebaut und eingeschüchtert, damit sie willfährig agiert.