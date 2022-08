Berufliche Neuorientierung: Wie der zweite Karrierestart gelingt

Inhaltsverzeichnis

Zu Beginn einer beruflichen Neuorientierung steht oft ein Motivationstief. Was uns motiviert, ab wann ein Jobwechsel Sinn macht, wie man Kraft für einen Neubeginn schöpfen kann, verrät Wirtschaftscoach und Motivationstrainer Gabriel Schandl.

Im Laufe des Arbeitslebens ist es nicht ungewöhnlich, dass Arbeitnehmer:innen in ein Motivationstief geraten. Aber warum ist das so und wie kann man aus dem Tief wieder herauskommen?

"Grundsätzlich macht uns jene Tätigkeit glücklich, bei der wir unsere Talente entfalten können und in der wir einen Sinn sehen", sagt Motivationstrainer Gabriel Schandl gegenüber News.at. Die wahre Motivation komme von innen und lasse sich langfristig nicht von außen, wie zum Beispiel mit Prämien oder einem höheren Gehalt, heben.

Motivationstiefs sind laut Experte überwindbar, wenn man sich folgende Fragen stellt:

All diese Fragen würden sich in der Regel in einem persönlichen Gespräch mit der Führungskraft klären lassen, rät Schandl.

Führungskräfte wieder um sollten Mitarbeiter:innen entsprechend ihren Talenten einsetzen und regelmäßig wertschätzendes Feedback auf ihre erbrachte Leistung geben. Kommunikation auf Augenhöhe und nicht im Sender-Empfänger-Modus bedeute ebenfalls Wertschätzung. Und der Experte hat noch einen weiteren Ratschlag für Führungskräfte: Wer Leistung fordert, muss Sinn bieten. Darüber hinaus seien Rahmenbedingungen zu schaffen, die motivieren statt demotivieren. Dazu zähle zum Beispiel die Möglichkeit zur Weiterbildung und -entwicklung.

Ab wann macht eine berufliche Neuorientierung Sinn?

Die Grundregel nach Schandl zu dieser Frage lautet: love it, change it or leave it. Das bedeutet also: Entweder man liebt seine Arbeit, man ändert etwas, wenn man unzufrieden ist, oder man lässt es.

"Etwas anders machen, also 'change it', funktioniert allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Man ist nicht glücklich, wenn man sich zu sehr verbiegt", sagt Wirtschaftscoach Schandl. Zuerst solle man innerhalb des Unternehmens nach Möglichkeiten suchen, die Motivation wieder zu wecken. Das könne zum Beispiel durch Abwechslung wie einer "Job Rotation" (abwechselnder und regelmäßiger Einsatz an verschiedenen Arbeitsplätzen) oder einer Weiterbildung passieren. Gelinge das nicht, könne über einen Jobwechsel nachgedacht werden.

Welche Strategie ist bei einer beruflichen Neuorientierung die beste?

Wenn man den Job wechseln will, sollte man sich überlegen, wie man vorgeht. Bis der neue Job da ist, sollte man laut Motivationstrainer Schandl noch sein Bestes im alten Job geben.

Eine Auszeit zwischen dem Jobwechsel könne ebenfalls gut tun: Ein "Sabbatical" oder eine Bildungskarenz sind eventuell auch im bestehenden Job möglich – vielleicht wird danach eine Kündigung nicht mehr in Betracht gezogen, wie Schandl mitteilt.

Für Führungskräfte hat der Experte folgende Tipps:

Die Herausforderung an Führungskräfte ist, die besten Mitarbeiter:innen nicht nur zu finden, sondern diese auch zu halten. Deshalb sollten mindestens zwei Mal jährlich Gespräche mit den Arbeitnehmer:innen stattfinden.

mit den Arbeitnehmer:innen stattfinden. Wichtig ist, diese Gespräche auf Augenhöhe und ehrlich zu führen. Wenn die Person merkt, dass sie ernst genommen wird, lässt sich der Wechsel vielleicht vermeiden.

Das lohne sich, denn "in Unternehmen geht mit jeder Kündigung viel Erfahrung verloren", teilt Schandl mit.

