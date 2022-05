Inhaltsverzeichnis:

Wenn man über entsprechende Weiterbildungen nachdenkt und sich diesbezüglich erkundigt, stößt man schnell auf zum Teil hohe Kosten, die für viele eine große Herausforderung sind. Doch oft besteht die Möglichkeit, diese Kosten nicht alleine tragen zu müssen, da in Österreich zahlreiche Förderungsmöglichkeiten für Weiter- und Fortbildungen zur Verfügung stehen.

Förderungen für Weiterbildung in Österreich. Ein Überblick:

Das Fachkräfte-Stipendium

Durch das Fachkräfte-Stipendium werden Ausbildungen für Branchen, in denen es an Fachkräften mangelt, gefördert. Bezugsberechtigt sind Arbeitnehmer:innen, die für die Dauer der Ausbildung karenziert sind, Arbeitslose und ehemalige Selbstständige, die ihr Gewerbe ruhend gemeldet haben. Außerdem muss der höchste Bildungsabschluss unter dem FH-Niveau liegen und man muss in den letzten 15 Jahren mindestens 4 Jahre beschäftigt gewesen sein.

Was sind die Voraussetzungen für diese Weiterbildung?

Es werden mittels Fachkräfte-Stipendium laut Arbeitsmarktservice (AMS) nur Ausbildungen in Österreich gefördert, die spätestens am 31.12.2023 begonnen werden, mindestens 3 Monate dauern, ein Ausmaß von 20 Wochenstunden haben und einen Abschluss ermöglichen. Über den Ausbildungsfortschritt muss ein Nachweis erbracht werden. Studien an Universitäten oder Fachhochschulen können mit dem Fachkräftestipendium nicht gefördert werden. Geförderte Branchen sind zum Beispiel Informatik, Naturwissenschaften, Technik und vor allem auch Gesundheit, Pflege und Soziales.