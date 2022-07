Unser Wald stirbt

Auf den ersten Blick ist das einfach eine karge, gerodete Fläche mitten im Wienerwald. Fast alle Bäume wurden gefällt, nur ein paar alte, hohe Eichen stehen noch. Tatsächlich hat diese Fläche allerdings eine große Bedeutung für unsere Zukunft: Es ist eine Versuchsfläche der Österreichischen Bundesforste. Durch natürliche Verjüngung soll hier ein Wald entstehen, der auch höheren Temperaturen und längeren Trockenperioden trotzen kann.

Denn der Klimawandel ist kaum mehr aufzuhalten. Die Durchschnittstemperaturen und die Zahl der Hitzetage mit über 30 Grad steigen von Jahr zu Jahr und oft fällt -so wie diesen Winter - wochenlang viel zu wenig Niederschlag. Die gesamte Natur leidet darunter. Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, Arten verschwinden -und auch einige der heimischen Baumarten kommen mit diesen geänderten Umweltbedingungen nicht mehr zurecht.

"Der Wald steht gleich von mehreren Seiten massiv unter Druck. Hitze, Dürre und Stürme belasten ihn stark", erklärt Ökologin und WWF-Waldexpertin Karin Enzenhofer. Besonders betroffen seien jene Flächen, die auch schon vor der Klimakrise risikoreich waren, also vor allem Österreichs viele Fichtenmonokulturen.

Monokulturen als Problem

Rund die Hälfte aller Bäume in Österreich sind Fichten. Ganze Regionen wurden damit aufgeforstet. Der Vorteil lag lange auf der Hand. Fichten wachsen im Vergleich zu anderen Bäumen sehr schnell. Das Holz ist zudem relativ weich und kann daher leicht verarbeitet werden.

» Wenn ich im Waldviertel bin, stockt mir oft der Atem. Diese Monokulturen werden zusammenbrechen «

Dieses Fokussieren auf eine einzige Baumart ist es, das nun Probleme macht. Fichten sind sogenannte Flachwurzler. Ihre Wurzeln ragen nicht so tief in die Erde wie die anderer Bäume. Bei Trockenheit können sie sich daher nicht ausreichend mit Wasser versorgen. Sie werden anfälliger für Schädlinge und Krankheiten.

Dass Österreichs Fichten unter extremem Stress stehen, wurde dieses Frühjahr erneut deutlich sichtbar. Normalerweise erleben Fichten nur alle vier bis sieben Jahre ein Mastjahr, in dem sie blühen. In den Jahren dazwischen verwenden die Bäume die Energie für ihr Wachstum. Doch der Abstand zwischen den Mastjahren verkürzte sich. Und so blühten die Fichten auch heuer sehr stark, obwohl es zuletzt 2020 der Fall war. Bei jedem Windstoß waren die Bäume in eine gelbe Wolke aus Pollen gehüllt. Fensterscheiben und Autos waren von dem gelben Staub bedeckt.

Starker Borkenkäfer-Schwärmflug

Vor allem der Fichtenborkenkäfer, der Buchdrucker, nützt die Schwäche der Bäume aus, um sich durch die Rinde zu bohren und sich explosionsartig zu vermehren. Wegen der Monokulturen kann er innerhalb einer Saison eine riesige Zahl an Bäumen befallen. Auch heuer befürchten Experten wieder eine enorme Verbreitung, da Anfang Mai ein stark einsetzender Schwärmflug der Borkenkäfer in den Wäldern zu beobachten war.

© Matt Observe Auf einer Versuchsfläche im Forstrevier Ried im Wienerwald soll ein "Wald der Zukunft" entstehen, der längere Hitze- und Dürreperioden aushält. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Eiche

Enzenhofers Prognose für die Zukunft des Waldes in Österreich ist jedenfalls "düster": "Gerade die vielen Fichtenmonokulturen in Österreich werden keine Chance haben. Diese Wälder werden großflächig zusammenbrechen und ganze Landschaften, wie das Wald- und Mühlviertel, werden sich verändern."

Buchen ebenfalls gefährdet

Karin Enzenhofer ist schon seit ihrer Kindheit am Wald interessiert und dementsprechend viel darin unterwegs. Die Veränderungen der vergangenen Jahre sind für sie deutlich sichtbar: "Wenn ich im Waldviertel bin, dann stockt mir oft der Atem", sagt sie. Denn dort beginne der Zusammenbruch des Waldes gerade. "Wir brauchen dingend Maßnahmen. Eine Aufforstung dauert Jahrzehnte. Umso länger wir jetzt warten, desto länger wird es dauern, bis wir wieder einen gesunden Wald haben", warnt Enzenhofer.

Besser ist die Situation aktuell noch im Wienerwald. Er ist ein Mischwald mit der Buche als häufigster Baumart. Auch auf der Versuchsfläche der Bundesforste machten Buchen zuvor den überwiegenden Teil der Bäume aus.

© iStockphoto.com Der Alpensalamander lebt in feuchten Bergwäldern. Durch den Klimawandel muss er sich in größere Höhen zurückziehen. Mittelfristig wird mit einem Rückgang der Verbreitung um 75 Prozent gerechnet

"Wir haben 2009 auf dieser Versuchsfläche mit der Anpassung des Waldes an die Klimaveränderungen begonnen", erklärt Alexandra Wieshaider, Forstwirtin bei den Österreichischen Bundesforsten. Dafür wurde zunächst der Standort analysiert und die Entwicklung der Waldbestände bei Erwärmung des Klimas bis ins Jahr 2100 in Kooperation mit der Universität für Bodenkultur per Computersimulation prognostiziert.

"Es hat sich herausgestellt, dass es für manche Standorttypen vom Risiko her eng werden könnte", so Wieshaider - auch für den Wienerwald mit seinem Buchenanteil von 60 Prozent.

"In Deutschland hat sich bereits gezeigt, dass die Rotbuche lange Hitzeperioden ebenfalls schlecht aushält", erklärt die Forstwirtin. Diese Baumart ist nämlich ein sogenannter Herzwurzler. Ihre Wurzeln reichen zwar tiefer in die Erde als jene der Fichte, aber nicht so tief wie die von Tanne oder Eiche.