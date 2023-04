Nationalpark Hohe Tauern: Das größte Schutzgebiet Österreichs

Die Krimmler Wasserfälle liegen in Salzburg und bieten ein eindrucksvolles Naturschauspiel, das jährlich 400.000 Besucher:innen anlockt. Das Naturschauspiel verläuft über drei Kaskaden, wobei der Gletscherbach, die Krimmler Ache, vom Krimmler Achental bis ins Salzachtal stürzt. Mit einer Gesamtfallhöhe von über 380 Metern sind die Krimmler Wasserfälle die höchsten Wasserfälle Europas und die fünfhöchsten der Welt.

Ein vier Kilometer langer Aufstiegsweg bietet verschiedene Ansichten auf die drei Wasserfälle sowie einen Einblick in die üppige Tier- und Pflanzenwelt entlang der Wasserfälle. Der familientaugliche Wasserfall-Wanderweg ist sehr gut ausgebaut, mit teilweise steilen Passagen und einer gesamten Gehzeit von 1 Stunde und 15 Minuten. Den ersten Wasserfall erreicht man allerdings bereits nach circa 15 Minuten.

Faktenbox: Öffnungszeiten: durchgehend geöffnet von Mitte April bis Ende Oktober, ganztägig

Adresse: Salzburg Warnsdorf/ Krimml 5743

Kontakt: Telefon: +43 (0) 6564 7212, warnsdorf.krimml <AT> sektion.alpenverein.at

Eintrittspreise: Wegbenützungsgebühr: Erwachsene EUR 5,00 ; Kinder (6 – 15 Jahre) EUR 2,00, Kombi-Ticket Krimmler Wasserwelten & Wasserfallweg: Erwachsene EUR 10,60; Kinder (6 – 15 Jahre) EUR 5,30

Großvenediger

© Shutterstock.com/Karl Allen Lugmayer Großvenediger

Der Großvenediger (3.657 m) liegt an der Grenze von Tirol zu Salzburg und ist einer der bekanntesten und höchsten Gipfel Österreichs. Ihn können auch Anfänger:innen mit guter Kondition besteigen - allerdings nicht ohne passende Gletscherausrüstung und einen erfahrenen Bergführer/eine erfahrene Bergführerin. Von der Kürsinger Hütte weg beträgt die Gehzeit beispielsweise rund 5 Stunden, wobei man über 1.200 Höhenmeter überwindet.

Wildnisgebiet Sulzbachtäler

© Shutterstock.com/Firebird007 Obersulzbachtal

Die Sulzbachtäler haben einen ganz besonderen Schutzstatus: Die Region mit mehr als 6.700 Hektar, 17 Gletschern und 25 Dreitausendern ist seit 2019 ein international anerkanntes und geschütztes Wildnisgebiet.

Ein sogenanntes Wildnisgebiet fällt unter die höchste Kategorie der Weltnaturschutzunion IUCN, Kategorie I (Kategorie 1b). Nach IUCN sind Wildnisgebiete "geschützte Bereiche, die großflächig unverändert geblieben sind, ihren natürlichen Charakter bewahrt haben und vom Menschen nie permanent oder signifikant bewohnt worden sind." Im Unterschied zum restlichen Nationalparkgebiet gibt es hier unter anderem kein breites Wegenetz, keine Schutzhütten und keine Seilbahnen. Der Mensch darf weder lenkend noch korrigierend eingreifen.

Wanderungen und Besuche im Wildnisgebiet Sulzbachtäler sind erlaubt, allerdings muss man sich darauf gefasst machen, dass alles naturbelassen ist und beispielsweise umgestürzte Baumstämme nicht aus dem Weg geräumt werden.

Umbalfälle

© iStockphoto.com/Wirestock Umbalfälle

Die Umbalfälle liegen im Virgental in Osttirol - westlich von Hinterbichl - und entspringen dem Oberlauf der Isel, wobei der Gletscherbaches am Ursprung noch Umbalbach heißt. Vor allem im Sommer rauschen die Wassermassen in mehreren Katarakten (Wasserfallstufen) talwärts. Entlang der Wasserfälle gibt es einen Wasserschaupfad mit Schautafeln und Aussichtsplattformen.

Der leichte Wanderweg umfasst rund 6 Kilometer und ist in circa zweieinhalb Stunden (hin und zurück) zu bewältigen. Zugänglich sind die Wasserfälle von Mitte Mai bis Ende Oktober (wer mit dem Auto anreist, kann es am Autoparkplatz in Ströden abstellen).

Kitzsteinhorn

© Shutterstock.com/Todoran Andrei Kitzsteinhorn

Der Gletscher Kitzsteinhorn (3.203 m) im Gemeindegebiet von Kaprun (Salzburg) ist ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel im Nationalpark Hohe Tauern - vor allem der spektakuläre Panoramablick begeistert Gäste: Auf Salzburgs höchstgelegener Panorama-Plattform (3.029 m) genießt man einen traumhaften Ausblick über die Berglandschaft.

Nationalpark Ranger:innen führen im Sommer täglich und im Winter wöchentlich kostenlos durch die "Gipfelwelt 3000" am Kitzsteinhorn. Für Familien bietet die "Ice Arena" am Kitzsteinhorn - einfach mit der Seilbahn zu erreichen - im Hochsommer (Juli bis August Rutschbahnen im Sommerschnee, einen Schneestrand, eine Schneebar und vieles mehr.

Matrei

© Shutterstock.com Firebird007 Alpine Landschaft in Matrei, Osttirol

In Matrei (Osttirol) können Gäste des Nationalparks unter anderem das Nationalparkhaus Matrei bei freiem Eintritt erkunden. Dort kann man eine interaktive Ausstellung (inklusive 360°-Videos), die verschiedene Lebensräume des Schutzgebietes vorstellt, besuchen.

Auch in der Region Matrei wartet eine idyllische Landschaft auf begeisterte Wanderer und Wanderinnen. Eine beliebte Route ist jene über das Teischnitztal zur Stüdlhütte, die einen atemberaubend Ausblick auf den Großglockner bietet.

Welche Touren kann man unternehmen?

Wanderbegeisterte werden im Nationalpark Hohe Tauern auf jeden Fall fündig - egal ob es sich um eine gemütliche Familienwanderung handelt oder man die Herausforderung als Wanderprofi sucht.

Hohe Tauern Panorama Trail

Seit 2021 bietet der "Hohe Tauern Panorama Trail" eine Weitwander-Route mit 17 Tagesetappen auf Augenhöhe mit den Bergen. Dabei legt man insgesamt 275 Kilometer und 14.000 Höhenmeter zurück. Ausgangspunkt sind die Krimmler Wasserfälle und am Ende kommt man in Hüttschlag im Bezirk St. Johann im Pongau an. Wanderer und Wanderinnen können zusätzlich die Bergbahnen, Shuttle-Dienste an den Etappenzielen und einen buchbaren Gepäcktransfer nutzen. Die unterschiedlichen Etappen bieten sich auch als einzelne Tages-Ausflugsziele an.