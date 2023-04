Montag, 24. April 2023

Altersteilzeit: Ein gleitender Übergang in die Pension

Nicht jeder oder jede muss in Österreich zwingend bis zum Pensionsantritt Vollzeit arbeiten. Die Altersteilzeit ist eine gesetzliche Möglichkeit für ältere Arbeitnehmer:innen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren und so einen gleitenden Übergang in die Pension zu schaffen. Wie das genau funktioniert und was es zu beachten gilt.

von Johanna Mitterbauer

© Bild: iStockphoto.com/DGLimages