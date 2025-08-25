Arabischer Unternehmer will Berlusconi-Villa auf Sardinien kaufen

Die Verhandlungen über den Verkauf der Villa Certosa, der historischen Sommerresidenz von Italiens viermaligem Premierminister Silvio Berlusconi auf Sardinien, stehen offenbar kurz vor dem Abschluss. Das Anwesen, dessen Wert auf etwa 500 Millionen Euro geschätzt wird, soll das Interesse eines arabischen Unternehmers geweckt haben, wie die Tageszeitung La Nuova Sardegna am Montag berichtete.

Die Villa liegt mit Blick auf den Golf von Porto Rotondo im Norden Sardiniens, umfasst 4.500 Quadratmeter Wohnfläche, 126 Zimmer und einen Park von 120 Hektar. Im Laufe der Jahre beherbergte die Villa unter anderem den ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, den früheren britischen Premierminister Tony Blair und russischen Machthaber Wladimir Putin.