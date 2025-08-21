6 luxuriöse Ferienhäuser an der Mittelmeerküste

Als Christine von der Pahlen vor vielen Jahren für eine Reisereportage nach Griechenland reiste, verliebte sie sich in eine rustikale Mühle ohne Wasser oder Strom: Dort röstete sie Fisch über offenem Feuer, kühlte sich mit Wasser aus der Zisterne ab und verbrachte die glücklichste Zeit ihres Lebens an diesem magischen Ort mit Blick auf den brodelnden Stromboli.

So erzählt sie es in ihrem neuen Bildband „Secret Hideaways“ und benennt, was viele Menschen suchen: Einen Rückzugsort, der neue Kraft für das alltägliche Leben gibt, der maximal entschleunigt und erkennen lässt, was man wirklich (nicht) braucht.