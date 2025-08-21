6 luxuriöse Ferienhäuser an der Mittelmeerküste

In ihrem Bildband „Secret Hideaways“ stellt Christine von der Pahlen 30 außergewöhnliche Ferienhäuser an der Mittelmeerküste vor. Rückzugsorte, die fernab vom Alltag Ruhe, Inspiration und neue Kraft schenken – und die man sogar mieten kann. News stellt die sechs besten Luxus-Hideaways vor.
Als Christine von der Pahlen vor vielen Jahren für eine Reisereportage nach Griechenland reiste, verliebte sie sich in eine rustikale Mühle ohne Wasser oder Strom: Dort röstete sie Fisch über offenem Feuer, kühlte sich mit Wasser aus der Zisterne ab und verbrachte die glücklichste Zeit ihres Lebens an diesem magischen Ort mit Blick auf den brodelnden Stromboli.
So erzählt sie es in ihrem neuen Bildband „Secret Hideaways“ und benennt, was viele Menschen suchen: Einen Rückzugsort, der neue Kraft für das alltägliche Leben gibt, der maximal entschleunigt und erkennen lässt, was man wirklich (nicht) braucht.
Im Bildband präsentiert sie geheime Rückzugsorte an der Mittelmeerküste, die genau diesen Wunsch erfüllen. Und das Beste: Man kann diese Unterkünfte mieten. Ein Buch, das nicht nur zum Träumen einlädt, sondern tatsächlich zum Verweilen.
Finca Bella Roca, Mallorca
Inmitten des malerischen UNESCO-Weltkulturerbes Serra de Tramuntana liegt die verträumte Finca Bella Roca. Die Unterkunft bietet auf ihren großzügigen 328 Quadratmetern Platz für bis zu acht Personen: Vier Schlafzimmer, ein sagenhafter 360-Grad-Ausblick über die Berge, ein beheizbarer Salzwasser-Pool und viele kleine Rückzugsorte machen die Finca zum perfekten Ort für Auszeitsuchende und Großfamilien mit Kindern.
Auf zwei Etagen verteilen sich die vier individuell gestalteten Schlafzimmer, die jeweils mit einem eigenen Badezimmer ausgestattet sind. Zusätzliche Klimaanlagen ermöglichen entspannten Schlaf, selbst bei hohen Temperaturen. Einmalig ist der Ausblick von jedem der Schlafzimmer: Die „Rote Suite“ bietet Zugang zur Süd-Terrasse mit Blick über Berge und Palmen. Trotz der Abgeschiedenheit ist man in wenigen Minuten im malerischen Bergdorf Galilea.
Casa Cupido, Apulien
Im süditalienischen Apulien kann man die romantische, von Olivenbäumen umrankte Casa Cupido – benannt nach dem Gott der Liebe – mieten. Das Design ist angelehnt an eine typisch apulische Masseria, jedoch mit modernem Twist.
Sandstein, Holz und Naturtöne, eine romantische Gewölbedecke, ein Kamin und die einmalige Outdoor-Lounge machen die Unterkunft zum perfekten Getaway für Ruhesuchende. Die Unterkunft verfügt über drei Schlafzimmer und bietet Platz für bis zu sechs Personen.
Villa La Encina, Toskana
Eine moderne Landhausvilla mit Blick über Pool und Meer: Die Villa La Encina befindet sich in den Hügeln der Maremma an der toskanischen Küste und bietet Platz für bis zu 14 Personen. Das Haupthaus verfügt über eine großzügige Wohnfläche von 450 Quadratmetern, eine separate Dependance von 210 Quadratmetern ermöglicht zusätzliche Abgeschiedenheit.
Die Villa vereint ländliche Ruhe und ermöglicht trotzdem die Nähe zur Küste, kleineren Städtchen und einem Golfplatz. Besondere Highlights sind die perfekt ausgestattete Sommerküche samt Grill und Poolbar sowie der tägliche Kochservice.
Château de Sibra, Lagarde
Geschaffen wurde dieser Ort vor mehr als 150 Jahren von Joseph und Pauline Villary de Fajac, die einen Rückzugsort vom hektischen Treiben in Paris suchten. Inmitten des weitläufigen Landschaftsparks „Château de Sibra“ befinden sich mehrere Gebäude, deren alter Charme trotz Renovierung und modernem Design bewahrt wurde. Fünf großzügige „chambres d’hôtes“, drei komfortable Ferienwohnungen in den Nebengebäuden sowie ein Ferienhaus können gemietet werden.
Villa Elafina, Rhodos
Die absolute Alleinlage macht die 5-Sterne-Luxusvilla an der Südostküste der griechischen Insel Rhodos zum perfekten Rückzugsort. Umgeben von der unberührten Natur des Ortes Lachania thront die strahlend weiße Villa und bietet Annehmlichkeiten wie den sagenhaften 180-Grad-Panoramablick über das Kap von Lindos, Infinity-Pool, Gästehaus und Dachterrassen-Jacuzzi.
La Bastide de Mausanne, Provence
Das malerische Landgut liegt nur wenige Kilometer vom Ort Les Baux-de-Provence entfernt: Ein ehemaliges Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, welches Tradition und Moderne perfekt in Einklang bringt und Platz für bis zu 16 Gäste bietet.
Die großen Gewölberäume, die zurückhaltende Ausgestaltung der Zimmer und die 300 Olivenbäume lassen die Gäste in längst vergangene Zeiten eintauchen. Im eigenen Gemüsegarten können Zutaten für das Abendessen gepflückt werden: Mehr „joie de vivre“ geht nicht.
Das Buch
„Secret Hideaways“ zeigt 30 Luxus-Ferienhäuser im Mittelmeerraum zum Mieten und liefert Gastro- und Shopping-Tipps. Callwey, € 46,30