Zukunftsforum Ramsau 2025: „Come Back Stronger!“ mit Impulsen zu Leadership, Innovation und Nachhaltigkeit

Laut Anton Schutti erwarten die Veranstalter mehr als 200 Teilnehmer:innen und rund 30 Speaker:innen. Das Programm umfasst Keynotes, Diskussionsrunden und Networking-Gelegenheiten, unter anderem in der Waldschenke. Themenfelder sind Digitalisierung und Innovation, Nachhaltigkeit sowie Leadership, Unternehmenskultur und Sport.

Als sportliches Element findet erneut der „run4future“ statt, bei dem die Teilnehmenden mit morgendlicher Bewegung ein Zukunftsprojekt unterstützen. Weitere Informationen gibt es unter www.zukunftsforum.net.