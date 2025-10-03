About Spirits: Neues Spirituosenfestival startet im MuseumsQuartier Wien

Mit About Spirits erhält Wien im Herbst 2025 ein neues Festivalformat für Spirituosen. Am 17. und 18. Oktober 2025 verwandeln sich die Ovalhalle und Arena21 im MuseumsQuartier in eine Bühne für Whisky, Gin, Rum, Cognac, Vodka, Tequila, Wermut und weitere Spirituosen.

Das Festival versteht sich als Plattform für die gesamte Vielfalt der Branche. Neben Verkostungen stehen Markenerlebnisse und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm im Mittelpunkt. Ziel sei es, sowohl Kenner:innen als auch Einsteiger:innen anzusprechen, wie die veranstaltende HSG Events GmbH mitteilt.

Zum Programm gehören Masterclasses, in denen Expert:innen Einblicke in Herstellung, Geschmack und Trends geben. Beim Spirits Memory werden sensorische Fähigkeiten getestet, während der Label Free Table den Fokus auf Aromen und Qualität legt. Geführte Thementouren bieten zusätzliche Orientierung und Hintergrundinformationen.