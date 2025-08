HR Inside Summit 2025: Gesundheit, Leistung und KI im Fokus

Am 8. und 9. Oktober 2025 findet in der Wiener Hofburg erneut der HR Inside Summit statt. Die laut Veranstalter größte HR-Fachkonferenz im deutschsprachigen Raum steht dieses Jahr unter dem Motto „A Human World of Business“. Im Zentrum der zweitägigen Veranstaltung stehen Fragestellungen rund um mentale Gesundheit, nachhaltige Leistungsfähigkeit und den Einfluss technologischer Entwicklungen auf die Arbeitswelt.

Über 100 nationale und internationale Speaker:innen widmen sich dem Spannungsfeld zwischen psychischer Belastung, Führungsverantwortung und der zunehmenden Integration von Künstlicher Intelligenz in betriebliche Abläufe. Die Veranstalterinnen Victoria Schmied und Sindy Amadei sehen darin ein zentrales Zukunftsthema: „Gerade mit Blick auf die multiplen Krisen, mit denen unsere Gesellschaft konfrontiert ist, und den enormen technologischen Fortschritt spielt die Frage, was unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit bewahrt und was uns menschlicher macht, eine immer größere Rolle.“