Unter dem Motto „Die Champions der Zukunft sind WIR!" präsentierten mehr als 40 Speaker aus Wirtschaft und Sport ihre Ideen zur Schaffung einer nachhaltigen Unternehmenskultur. Die Veranstalter Anton Schutti und Michaela Stadler von sportlicher.at zeigten sich zufrieden und kündigten eine Neuauflage des Events für 2025 an. „Mit so viel positiver Resonanz freuen wir uns, das Zukunftsforum zu einem nachhaltigen Treffpunkt für Entscheidungsträger auszubauen“, so Stadler.

Wirtschaftsminister Martin Kocher betonte in seiner Eröffnungsrede die Relevanz des Forums: „Es schafft Bewusstsein für die Herausforderungen der Zukunft und unterstützt Unternehmen dabei, die nötige Begeisterung für die Bewältigung dieser Aufgaben zu entfachen.“ Weitere prominente Stimmen, darunter Josef Herk von der Wirtschaftskammer und Gerhard Valeskini von der Kronenzeitung, hoben die Bedeutung von Innovation und Transformation hervor. Sie betonten, dass Unternehmen durch Zusammenarbeit, Synergien und den Austausch von Know-how die Energiewende und den internationalen Wettbewerb meistern könnten.