Energiewende als „Operation am offenen Herzen“: Experten warnen vor Versorgungsrisiken und fordern Reformen

Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie, betonte die Notwendigkeit eines resilienten Energiesystems in Europa: „Allein Österreich zahlt jährlich rund 15 Milliarden Euro an instabile Länder für Energieimporte. Diese Mittel wären in erneuerbare Infrastruktur, Netze und Speicher besser investiert – sowohl aus ökologischer als auch aus sicherheitspolitischer Sicht.“