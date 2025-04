Zaghafte Zuversicht in der Krise: So geht es der deutschen Wirtschaft wirklich

Trotz globaler Unsicherheiten und einem eskalierenden Handelskonflikt mit den USA zeigt sich die deutsche Wirtschaft im Frühjahr 2025 widerstandsfähiger als erwartet. Der ifo-Geschäftsklimaindex steigt zum vierten Mal in Folge – doch die Wolken am Konjunkturhimmel bleiben dicht. Was Industrie, Mittelstand und Bau aktuell bewegt.