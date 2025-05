Wirtschaftsbrücke zwischen Ljubljana und Wien: Neues Slowenisches Wirtschaftsforum gegründet

Der Club richtet sich an slowenische Unternehmer:innen in Österreich, an Firmen mit slowenischen Wurzeln sowie an Fachkräfte, die in internationalen Konzernen tätig sind. Die wirtschaftliche Verbindung zwischen den beiden Nachbarländern ist traditionell stark – und soll mit dem Forum nun gezielter gepflegt und strategisch ausgebaut werden.

Als Vorsitzender des neuen Gremiums fungiert Marian Wakounig. Unterstützt wird er von einem Vorstand, dem u.a. Eva Bönisch, Tamara Kosi, Marko Prušnik und Davor Podbregar angehören. Die operative Leitung übernimmt Generalsekretär Miha Hribar. Ein siebenköpfiger Fachbeirat soll zudem Impulse aus Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis einbringen.