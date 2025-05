Weltmilchtag 2025: Regionales Milchprotein so gefragt wie noch nie

Die Milcherzeugung hat in Österreich lange Tradition, vor allem in alpinen Regionen. Wo Ackerbau kaum möglich ist, verwandeln Wiederkäuer Gras in Lebensmittel wie Milch und Fleisch. 530.000 Milchkühe lieferten 2024 rund 3,58 Millionen Tonnen Milch. Dabei ist die Struktur klein: Ein Betrieb hält im Schnitt weniger als 25 Kühe – deutlich weniger als in Nachbarländern.

Fast 90 Prozent der Milchbetriebe liegen im Berggebiet, der Bio-Anteil von 18,2 Prozent ist EU-weit führend. Spezialsorten wie Heumilch und Biowiesenmilch unterstreichen die Vielfalt.