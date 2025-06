Mit Sicherheit: 30 Jahre NTS

Alles begann 1995 als Vision von Alexander Albler und Hermann Koller, die NTS gründeten, um Unternehmen auf dem Weg in das Internetzeitalter zu begleiten. Heute ist da­raus ein international tätiger IT-Dienstleister geworden mit Hauptsitz in Raaba-­Grambach bei Graz, 878 Mitarbeitenden und 22 Standorten weltweit, von Österreich, Deutschland und Italien bis in die USA, China und Australien.

Das Wachstum von NTS war über die Jahre stets gesund und nachhaltig. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Grundsätze: höchste Qualität der IT-Lösungen und eine sorgfältige Auswahl der Herstellerpartner, etwa mit Cisco als langjährigem Partner. Mit Lösungen in den Bereichen Network, Security, Collaboration, Cloud, Data Center sowie AI/OT deckt NTS das gesamte Spektrum moderner IT ab.