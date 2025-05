Wirtschaftsstandort Kärnten: „Es gibt eine sehr gute Basis für Innovation, Technologietransfer und digitale Transformation“

Wie beurteilen Sie den Wirtschaftsstandort Kärnten in Bezug auf Innovationskraft, Technologietransfer und digitale Transformation?

Herlitschka: In Kärnten wurden Impulse für ein Hightech-Ökosystem gesetzt und es gibt noch Potenzial. Wichtig ist es, Universität, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen und Cluster weiterzuentwickeln, und zugleich Start-ups und Betriebsansiedelungen zu fördern. Kärntens Forschung hängt an wenigen Leitbetrieben – allein Infineon trägt 76 Prozent zur gesamten F&E-Quote im Land bei. Für eine breite Innovationsbasis braucht es mehr forschende und entwickelnde Einheiten und qualifizierte Fachkräfte. Gerade für Kärnten sind die Prognosen zur demografischen Entwicklung alarmierend. Bis 2050 soll die Zahl der Erwerbspersonen um 17,5 Prozent zurückgehen. Das unterstreicht die Dringlichkeit, heute die richtigen Maßnahmen im Bildungs-, Ansiedelungs- und Förderbereich zu setzen, um Kärnten für Menschen und Unternehmen aus dem In- und Ausland sichtbar und attraktiv zu machen

Springer: Es gibt vielversprechende Initiativen und Einrichtungen, oft fehlt aber der letzte Schritt zur praktischen Umsetzung. Der Technologietransfer von Forschungseinrichtungen in die Industrie ist ausbaufähig. Es braucht mehr Kooperationsplattformen und vor allem schnellere Entscheidungsprozesse. Digitalisierung darf nicht nur als Projekt, sondern muss als strategischer, permanenter Prozess verstanden werden – sowohl in den Unternehmen als auch in der Verwaltung.

Grünwald: Kärnten hat aus meiner Sicht eine sehr gute Basis für Innovation, Technologietransfer und digitale Transformation. Es gibt viele Kompetenzzentren und Forschungseinrichtungen, die sich mit Zukunftsthemen beschäftigen und dabei auch auf ganz konkrete Fragestellungen der Unternehmen eingehen. Um das volle Potenzial zu entfalten, braucht es mehr Tempo, Mut zur Umsetzung und gezielte Unterstützung für technologieorientierte Unternehmen.

Wie beurteilen Sie die Förderlandschaft – etwa durch den KWF, BABEG Bundesmittel oder EU-Programme – in Hinblick auf Zielgenauigkeit und Wirksamkeit?

Kogler: Als Gründungsvorstand des KWF weiß ich um die hohe Kompetenz unserer Institutionen. Was es braucht, ist mehr Mut zu praxisnahen Pilotprojekten, weniger Bürokratie und eine zentrale Anlaufstelle: Für ein kleines Bundesland wie Kärnten wäre ein einheitliches Fördermanagement sinnvoll – das spart Ressourcen und bringt mehr Tempo in zukunfts­trächtige Investitionen.

Haberl: Die Förderlandschaft in Kärnten ist grundsätzlich gut ausgestattet. In der Praxis ist der Zugang jedoch oft zu komplex. Lange Entscheidungswege und wenig Flexibilität bremsen gerade mittelständische Industrieprojekte aus. Besonders in der Skalierung und beim Technologietransfer fehlt es an Treffsicherheit. Die Mittel sind da, aber es braucht mehr Tempo, Klarheit und Nähe zur industriellen Realität.

Grünwald: Besonders der Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) überzeugt heute mit einer beeindruckenden Serviceorientierung, kurzen Wegen und engagierten Ansprechpersonen, die nicht nur verwalten, sondern mitdenken und mitgestalten. Was ich allerdings – unabhängig vom KWF – kritisch sehe: Großunternehmen sind bei vielen Förderprogrammen pauschal ausgeschlossen. Aber auch ein Großunternehmen braucht oft den ersten Impuls, einen Anstoß, um in neue Themen zu investieren. Großunternehmen tragen eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung im Land. Wenn sie in Innovation investieren, entstehen Arbeitsplätze, Know-how bleibt in der Region und kleinere Partnerbetriebe profitieren mit. Es wäre daher ein wichtiges Signal, Großunternehmen in passende Förderprogramme miteinzubinden.

Um das Stichwort Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds gleich aufzunehmen: Was ist ihrem Team, Herr Dr. Waldner, in der täglichen Tätigkeit für den KWF und im Zusammenspiel mit den Kärntner Unternehmen besonders wichtig?

Waldner: Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Zum einen kommen wir zu den Unternehmen direkt vor Ort, um ihre Pläne und Anforderungen besser kennenzulernen und ihnen eine maßgeschneiderte Unterstützung anzubieten. Zum anderen gewinnen wir im Rahmen einer Befragung wertvolle Einblicke in die Erfahrungen, die Zufriedenheit und die Herausforderungen von Wirtschafts­treibenden. Mithilfe künstlicher Intelligenz werden die Ergebnisse analysiert um unsere KWF-Produkte flexibel an die Bedürfnisse von Kärntens Unternehmern anzupassen – immer mit dem Ziel, den Wirtschaftsstandort Kärnten weiter zu stärken.

Welche Rolle spielt die Kooperation zwischen Industrie, Mittelstand und Forschungseinrichtungen und wie könnte diese durch die Begleitung von Förderprogrammen noch effizienter gestaltet werden?

Kogler: Kooperation ist essenziell. Das Projekt „EPSolutely“ zum Beispiel, geleitet von Fraunhofer Austria, wo wir als HIRSCH Servo Partner sind, vernetzt Mitbewerber, Universitäten und Entsorger zur Entwicklung einer echten EPS-Kreislaufwirtschaft. Wir setzen auch auf regionale Zusammenarbeit – von Forschung bis Zulieferung. Kärntner Partner werden, wo immer möglich, bevorzugt. Diese Netzwerke machen Kärnten zukunftsfähig.

Waldner: Unsere Aufgabe ist es, diese Potenziale zu erkennen und durch gezielte Förderung Anreize zu schaffen, um Partner enger zusammenzubringen und gemeinsame Projekte zu initiieren.