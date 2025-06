Knauf Insulation errichtet Österreichs erste Recyclinganlage für Mineralwolle

Der Dämmstoffhersteller Knauf Insulation realisiert am Kärntner Standort Ferndorf ein Projekt mit Signalwirkung: Bis Ende 2026 entsteht dort die erste Recyclinganlage Österreichs, die sowohl Glas- als auch Steinwolle aufbereiten kann. Die Anlage soll künftig auch Rückbaumaterialien unabhängig vom ursprünglichen Hersteller recyceln und in den Produktionskreislauf zurückführen – ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft im Bausektor.

Insgesamt investiert Knauf Insulation rund 30 Millionen Euro in das Vorhaben. Neben der ökologischen Bedeutung betont Geschäftsführer Udo Klamminger auch die wirtschaftliche Dimension: „Mit dieser Anlage übernimmt Österreich eine Vorreiterrolle in der Wiederverwertung von Dämmstoffen.“ Die Anlage entsteht am traditionsreichen Werksstandort Ferndorf, der seit über einem Jahrhundert in der Dämmstoffproduktion tätig ist und aktuell rund 120 Mitarbeiter:innen beschäftigt.

Bereits seit 1924 werden in Ferndorf Holzwolle-Produkte gefertigt. Mit der neuen Anlage wird die industrielle Nutzung des Standorts weiterentwickelt. Projektleiter Joachim Wieltschnig verweist auf die rechtlichen Rahmenbedingungen: „Wir schaffen hier eine Lösung, die ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich relevant ist – insbesondere im Hinblick auf das Deponierungsverbot für Mineralwolle ab 2027.“