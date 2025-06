Völkermarkt: Startschuss für Glasfaser- und Stromnetzausbau

Kelag-Connect errichtet ein leistungsfähiges Glasfasernetz, das künftig rund 2.860 Wohneinheiten und Betriebsstätten versorgt. Insgesamt werden etwa 25 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt – rund sechs davon gemeinsam mit der Kärnten Netz. „Wir investieren rund 4,6 Millionen Euro in ein eigenwirtschaftliches Projekt, das ausschließlich von der Kelag finanziert wird“, erklärt Petra Rodiga-Laßnig, Leiterin von Kelag-Connect. Etwa 80 Prozent des Stadtgebiets werden durch das Projekt erschlossen, über 40 Prozent der Eigentümer:innen haben sich bereits für einen Anschluss entschieden.

Gleichzeitig nutzt die Kärnten Netz die Bauarbeiten, um das Strom-Ortsnetz zu modernisieren. „Wir investieren rund 2,7 Millionen Euro in die Stadt Völkermarkt“, so Geschäftsführerin Eva Tatschl-Unterberger. Geplant ist die Erneuerung von 36 Trafostationen, der Bau einer zusätzlichen Station sowie die Verlegung von 8,9 Kilometern Mittelspannungskabel (20 kV) und 33,7 Kilometern Niederspannungskabel. Darüber hinaus werden 127 neue Kabelschränke errichtet. Die neue Infrastruktur wird auf einer Trassenlänge von insgesamt 17,7 Kilometern installiert – viele davon in Kombination mit den Glasfaserleitungen, um Synergien bei den Grabungsarbeiten zu nutzen.