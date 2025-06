Girls' Day bei Fundermax: Technik und Chemie zum Anfassen

Ein weiterer Programmpunkt fand im hauseigenen Labor statt. Dort erwarteten die Teilnehmerinnen einfache, aber effektvolle chemische Versuche. Für große Augen sorgte vor allem die sogenannte „Elefantenzahnpasta“ – eine schaumige Reaktion, bei der sich innerhalb von Sekunden große Mengen Schaum bildeten und spektakulär aus dem Gefäß quollen.

Mit dem Aktionstag möchten Fundermax und das Kompetenzzentrum Holz junge Mädchen ermutigen, ihr Interesse an Technik und Naturwissenschaften zu entdecken und weiterzuentwickeln – ein Schritt in Richtung mehr Vielfalt in technischen Berufen.