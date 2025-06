Technik trifft Zukunft: PMS Technologietage 2025 im Zeichen von KI, Recht & Innovation

Die PMS Gruppe selbst zeigte sich bei den Technologietagen in ihrer ganzen Bandbreite: Als führender Anbieter für Industrieelektrik, Automation, Schaltanlagenfertigung und alternative Energiesysteme steht das Unternehmen für technologische Präzision mit klarer Haltung. Mit über 500 Mitarbeiter:innen an Standorten in ganz Österreich und der Zentrale in St. Stefan im Lavanttal verbindet PMS regionale Verwurzelung mit internationalem Weitblick.

Die Technologietage 2025 waren damit nicht nur ein Forum für Fachdialog und Networking – sondern ein klares Statement für eine Zukunft, in der Technik, Verantwortung und Innovation untrennbar zusammengehören.