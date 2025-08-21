St. Veit ist Austragungsort der Wander-WM 2025

Die zentral in Kärnten liegende Herzogstadt St. Veit an der Glan wird im Herbst zum Schauplatz der 22. Wander-Weltmeisterschaft. Für das Großereignis werden zwischen 11. und 13. September circa 1.500 Wanderbegeisterte aus über 15 Nationen, die sanften Hügeln Mittelkärntens begehen.

Die Vielfältigkeit der Routen ist groß, von kürzeren und familienfreundlichen Runden über kulturell bedeutende Strecken bis hin zum fordernden IVV-Marathon. Neben den sportlichen Leistungen geht es auch darum die wunderschöne Natur Kärntens gemeinsam zu bestaunen.