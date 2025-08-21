St. Veit ist Austragungsort der Wander-WM 2025

Mittelkärnten ist ein Paradies für jeden Wanderfreund. Schöne Landschaften und viele Gastronomische Angebote machen die Region zum perfekten Austragungsort der Wander-WM 2025.
Die zentral in Kärnten liegende Herzogstadt St. Veit an der Glan wird im Herbst zum Schauplatz der 22. Wander-Weltmeisterschaft. Für das Großereignis werden zwischen 11. und 13. September circa 1.500 Wanderbegeisterte aus über 15 Nationen, die sanften Hügeln Mittelkärntens begehen.
Die Vielfältigkeit der Routen ist groß, von kürzeren und familienfreundlichen Runden über kulturell bedeutende Strecken bis hin zum fordernden IVV-Marathon. Neben den sportlichen Leistungen geht es auch darum die wunderschöne Natur Kärntens gemeinsam zu bestaunen.
Aufschwung der Tourismuswirtschaft in der Zwischensaison
Durch die zahlreichen Nächtigungen, die kulinarischen Angebote und Side Events wie Stadtführungen bringt die Wander-WM eine Wertschöpfung von über einer Million Euro. „Wandern liegt weiterhin im Trend und dabei stehen häufig nicht nur sportliche Aspekte im Vordergrund. Es geht um ein gesamtes Natur-Aktiv-Erlebnis und hier hat Kärnten enorm viel zu bieten: Von atemberaubenden Landschaften über kulinarische Highlights bis hin zur passenden Infrastruktur“, so der Geschäftsführer der Tourismusregion Mittelkärnten, Gunter Brandstätter.
Jeder Wanderer, der mehr als drei Routen erfolgreich meistert, bekommt die begehrte Wander-Weltmeister-Urkunde. Doch welcher Teilnehmende am ehrgeizigsten gewandert ist und in allen drei Tagen die meisten Kilometer zurücklegt hat, das wird sich bei der Siegerehrung am 13. September in der St. Veiter Blumenhalle herausstellen.