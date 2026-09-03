Wiener Mittwochsgesellschaft in Alpbach: Warum Gastronomie wichtiger wird denn je

Bereits zum zehnten Mal war Metro Österreich mit der „Wiener Mittwochsgesellschaft des Handels, Edition Alpbach“ beim Europäischen Forum Alpbach vertreten. Gemeinsam mit Zukunftsforscher Matthias Horx, Ivonne Bollow, Senior Vice President Corporate Communications, Public Policy & Responsibility der Metro AG, Gero Dittrich, Geschäftsführer der Metro Cash & Carry International Holding GmbH, sowie Marcus Kratzsch, Head of Sales von Metro Österreich, diskutierten Gäste aus Wirtschaft und Politik über die Zukunft von Gastronomie und Hotellerie.

Passend zum diesjährigen Jahresthema des Europäischen Forums Alpbach, „How Europe wins“, ging es dabei nicht nur um wirtschaftliche Entwicklungen. Im Mittelpunkt stand auch die gesellschaftliche Funktion der Gastronomie als Ort für Austausch, Gemeinschaft und persönliche Begegnung.

Matthias Horx: Gastronomie wird zur sozialen Infrastruktur

Zukunftsforscher Matthias Horx stellte in seiner Keynote die These auf, dass gesellschaftliche Entwicklungen zunehmend durch das Zusammenspiel von Trends und Gegentrends geprägt würden. Digitalisierung verstärke demnach das Bedürfnis nach haptischen Erfahrungen, Individualisierung die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Globalisierung die Bedeutung des Lokalen.

„Die Zukunft liegt nicht im Entweder-oder, sondern in der intelligenten Verbindung dieser Gegensätze“, sagte Horx.

Eine zentrale Herausforderung sieht der Zukunftsforscher in der zunehmenden gesellschaftlichen Vereinsamung. Trotz permanenter digitaler Vernetzung wachse das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und realen sozialen Kontakten. Horx spricht in diesem Zusammenhang von einer „Relationship Recession“.

„Früher wuchsen Menschen in Gemeinschaften auf und suchten Individualität. Heute wachsen wir als Individualisten auf, die ihre Gemeinschaft suchen“, erklärte Horx. Gastronomiebetriebe könnten deshalb künftig eine noch wichtigere Funktion als soziale Infrastruktur übernehmen.