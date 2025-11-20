Besonders heikel ist, was die Daten über Nutzer in Ländern verraten, in denen WhatsApp offiziell verboten oder stark reguliert ist. Die Analyse zeigte Millionen aktive WhatsApp-Konten etwa in China, Iran oder Myanmar.

In diesen Staaten könnten Behörden die Schwachstelle nutzen, um gezielt nach Telefonnummern zu suchen, WhatsApp-Nutzer zu identifizieren und deren Profile mit Namen und Bildern zu verknüpfen. Für Oppositionelle, Journalistinnen oder Aktivisten birgt das ein erhebliches Risiko, da Kommunikation über verbotene Dienste schnell kriminalisiert werden kann.

Auch abseits autoritärer Regime sind die Daten attraktiv. Ein vollständiges, leicht zu filterndes Verzeichnis von Milliarden Telefonnummern mit Profilbildern, Namen und Infotexten ist für Betrüger, Spammer und Werbenetzwerke ein wertvolles Ziel. Je mehr sich die Daten mit anderen Leaks kombinieren lassen, desto feiner kann das Bild einzelner Personen werden.