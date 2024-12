ZRK: Innovative Antworten auf Risken der Digitalisierung

Das ZRK ist in Forschung- und Entwicklungsprojekten tätig, in der Organisation von Networking und Kooperationen, Teilnahme an Veranstaltungen wie Aus-, Fort und Weiterbildung, Seminare, Konferenzen. Die Mitwirkung beim Erstellen und Verfassen von Leitfäden, Standards und Publikationen zählt ebenfalls zu unseren Aufgaben. ZRK-HUB und ZRK-SHOP bieten Mitgliedern und Nichtmitgliedern die Möglichkeit, sich dem Zielpublikum des ZRK umfassend zu präsentieren bzw. ihre Produkte und Dienstleistungen dem Zielpublikum umfassend vorzustellen. Außerdem unterstützen wir bei Präventions-, Interventions- und Postventions-Projekten in Bereich des Risiko- und Krisenmanagements. Das ZRK wurde 2007 gegründet und ist seit 2009/2010 operativ tätig. Mitglieder können kostenfreie, kostenpflichtige bzw. vergünstigte Mitgliederservices in Anspruch nehmen.