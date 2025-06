Digitale Souveränität im Fokus: IDSF 2025 bringt globale Sicherheitsexpert:innen nach Wien

Vom 4. bis 6. Juni 2025 wurde Wien erneut zur internationalen Drehscheibe für digitale Sicherheit: Das International Digital Security Forum (IDSF) lud unter dem Leitthema „Balancing Sovereignty and Solidarity in the Digital Age“ zu einem hochkarätig besetzten Diskurs über Cybersicherheit, technologische Souveränität und internationale Kooperation ins MuseumsQuartier.

Internationale Expert:innen aus Politik, Diplomatie, Forschung und Industrie diskutierten aktuelle Bedrohungsszenarien, darunter KI-gesteuerte Sicherheitslösungen, kritische Infrastrukturen und strategische Abhängigkeiten im digitalen Raum.

Ein besonderer Programmpunkt war der Workshop „Digitale Souveränität in einer vernetzten Welt“, organisiert von der Wirtschaftsagentur Wien und SBA Research. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Europa mit Blick auf geopolitische Spannungen und technologische Abhängigkeiten seine digitale Resilienz stärken kann.

Veranstaltet wurde das Forum vom AIT Austrian Institute of Technology in Kooperation mit dem Außenministerium und weiteren Partnern. Das IDSF hat sich als Plattform für internationale Technologiediplomatie etabliert – und zeigte einmal mehr: Sicherheit im digitalen Zeitalter ist ohne globale Zusammenarbeit nicht denkbar.