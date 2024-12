Digitalisierung & Cybersecurity

Digital verursachte Unfälle passieren häufiger als wir denken. Wenn man technische Schlampigkeiten wie bei CrowdStrike und gezielte Cyber-Angriffe auf Unternehmen oder Ministerien zusammenrechnet, dann haben IT-Ausfälle beispielsweise in Deutschland allein im Jahr 2022 einen Schaden von 206 Milliarden Euro verursacht. Systeme standen still, mit allen wirtschaftlichen Folgen. Europaweit wird die Schadenssumme mit zwei Billionen Euro beziffert.

„Alle reden von Cybersicherheit, aber keiner tut etwas dafür.“ Das scheint zumindest derzeit die allgemeine Wahrnehmung zu sein. Es fehlt nicht an Erkenntnissen und Experten, um zu wissen, was zu tun ist. Sobald es darum geht, die angemessenen Maßnahmen umzusetzen und Ressourcen bereitzustellen, prallen sie oft an Trägheit oder Handlungszwängen ab. So laden offensichtliche Schwachstellen Hacker mit kriminellen Absichten zum Missbrauch ein.