NTS: Sei keine Schwachstelle

NTS hebt mit Firewall as a Service die Netzwerksicherheit auf ein neues Niveau. Die innovative Lösung bietet Unternehmen eine maßgeschneiderte Fire­wall-Infrastruktur, die sich an indivi­du­elle Anforderungen anpasst – ohne Investitionen. Dank des OPEX-Ansatzes profitieren Unternehmen von planbaren monatlichen Kosten, die Transparenz und Effizienz in die IT-Budgetierung bringen.

Das umfassende Servicepaket beinhaltet leistungsstarke Cisco-Firewalls, Implementierung, laufenden Support sowie eine intuitive Managementplattform. Eine besondere Rolle spielt die von NTS entwickelte Inventarisierungsplattform Inventory4All (I4ALL). Diese bietet, je nach NTS-Wartungsstatus, ­eine vollständige Transparenz über das gesamte Netzwerkinventar samt Fire­walls und identifiziert Schwachstellen frühzeitig. NTS stellt darüber hinaus ein spezialisiertes Team als Single-Point-of-Contact zur Verfügung, das rund um die Uhr Support bietet – von der Störungsbehebung bis hin zum Gerätetausch innerhalb definierter SLA-Zeiten. Für maximale Entlastung können Unternehmen den gesamten Betrieb der Firewall an NTS auslagern. „Relax, we care“ ist hier nicht nur ein Motto, sondern ein Versprechen. Mit verschiedenen Paketen, die von kleinen Netzwerken bis hin zu Unternehmen reichen, bietet Firewall as a Service eine individuell angepasste Lösung für jede Unternehmensgröße.

Aktionspreise sind bis 25. Januar 2025 gültig – ein attraktives Angebot für alle, die ihre IT-Sicherheit optimieren möchten.