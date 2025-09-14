Weltweit schreiben nur chinesische Autobauer einen Gewinn

News Logo
Auch chinesischer Autobauer BYD steigerte Gewinn
©AFP, APA, HECTOR RETAMAL
Der Absatz der weltweit größten Autobauer ist im zweiten Quartal heuer um 1,1 Prozent gesunken, der Gewinn um 55 Prozent eingebrochen. Im gesamten ersten Halbjahr schrumpfte der Gewinn um 49 Prozent auf knapp 43 Mrd. Euro, berichtete der Berater EY am Sonntag. Der Umsatz stagnierte. Leichte Zuwächse gab es nur für chinesische Hersteller. Besonders deutlich fielen die Rückgänge bei Renault, Nissan, Stellantis und Mazda aus - alle vier schrieben im ersten Halbjahr Verluste.

Die deutschen Autokonzerne verzeichneten insgesamt ein Gewinnminus von 38 Prozent. Bei den US-Herstellern betrug der Rückgang 43 Prozent. Zusammen genommen kamen Renault und Stellantis auf einen Verlust von mehr als elf Milliarden Euro.

Chinesische Hersteller entwickelten sich hingegen leicht positiv: Geely, Great Wall Motor und BYD steigerten ihren Gewinn im ersten Halbjahr zusammen um ein Prozent. Auch bei der Umsatzentwicklung lagen die chinesischen Autokonzerne mit einem Umsatzplus von 20 Prozent weit vorn, wenn auch noch mit kleineren Gesamtvolumina.

Die deutschen Konzerne, denen besonders viele Firmen aus Österreich Teile zuliefern, verzeichneten hingegen ein Umsatzminus von vier Prozent. Die US-Autobauer schrumpften um zwei Prozent, Stellantis und Renault zusammen um neun Prozent.

"Die westliche Automobilbranche steht vor einer tiefgreifenden Transformation - aktuell jedoch inmitten einer massiven Krise", kommentiert Axel Preiss von EY Österreich. "Gewinne schrumpfen, Zölle belasten die Bilanzen mit Milliardenbeträgen, die Nachfrage nach E-Autos bleibt hinter den Erwartungen zurück und der Wettbewerb in China ist knallhart."

Zusätzlich drücken laut Preiss hohe Kosten für Restrukturierungen, Rückrufe und Störungen in den Lieferketten auf die Unternehmen. Viele Hersteller investierten enorme Summen in neue Technologien und Software, um mit den chinesischen Herausforderern mitzuhalten - doch es sei ein schwieriger Wettlauf.

A BYD Seal 06 DM-i is displayed during the 21st Shanghai International Automobile Industry Exhibition at the National Exhibition and Convention Center in Shanghai on April 23, 2025. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

