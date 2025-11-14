News Logo
ABO

Italien bestraft Wizz Air wegen Abo-Kampagne

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Die italienische Wettbewerbsbehörde hat eine Strafe gegen die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air wegen Verstoßes gegen Verbraucherschutzvorschriften verhängt. Die Airline muss jetzt eine Strafe von 500.000 Euro zahlen. Der Fall betrifft das Jahresabo "Wizz All You Can Fly", das den Kunden gegen Zahlung eines festen Preises von 599 Euro (in der Anfangsphase 499 Euro) unbegrenzt Flüge auf allen internationalen Strecken der Airline ermöglichen soll.

von

Laut der italienischen Wettbewerbsbehörde fehlen jedoch klare und vollständige Informationen zum Angebot. Wizz Air habe das Angebot in Werbekampagnen als "unbegrenzt" dargestellt, dabei jedoch wesentliche Einschränkungen verschwiegen. Die vorvertraglichen Informationen für Verbraucher seien unvollständig und mehrdeutig, insbesondere hinsichtlich der Buchungszeiträume einzelner Flüge, der Anzahl und Art der für Abonnenten verfügbaren Plätze sowie weiterer Nutzungsbeschränkungen, beklagte die Behörde.

Zudem wurden bestimmte Klauseln der allgemeinen Geschäftsbedingungen als missbräuchlich eingestuft. Diese ermöglichten es Wizz Air, die Bedingungen einseitig zu ändern oder den Service ganz einzustellen, ohne triftige Gründe anzugeben oder angemessene Verbraucherschutzmaßnahmen zu gewährleisten.

Die Klauseln erschweren Rückerstattungen und begrenzen das Widerrufsrecht bei Unterbrechung oder Einstellung des Dienstes, selbst wenn der bevorzugte Flughafen des Kunden betroffen ist. Dies führe zu einem erheblichen Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten der Abonnenten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Das Gesetz gegen etwa Kinderarbeit soll aufgeweicht werden
Wirtschaft
EU-Parlament stimmt für abgeschwächtes Lieferkettengesetz
Wirtschaft
Niederlande hoffen auf Lösung der Nexperia-Chipkrise
++ ARCHIVBILD ++ Autovermietung Sixt profitierte von Reiselust im Sommerquartal
Reisen & Freizeit
Autovermieter Sixt mit Umsatzplus im Sommerquartal
2027 soll ITA Airways vollständig in Lufthansa-Konzern integriert sein
Reisen & Freizeit
Lufthansa will Beteiligung an ITA Airways aufstocken
Reisen & Freizeit
TUI übertrifft mit Gewinnwachstum eigene Prognose
Boardingpass nur mehr digital bei Ryanair
Reisen & Freizeit
Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER