News Logo
ABO

Lufthansa will Beteiligung an ITA Airways aufstocken

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
2027 soll ITA Airways vollständig in Lufthansa-Konzern integriert sein
©AFP, APA, FILIPPO MONTEFORTE
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Die Integration zwischen der AUA-Mutter Lufthansa und der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways schreitet voran. Das nächste Ziel sei, im Juni den Anteil der Deutschen an der italienischen Airline auf 90 Prozent zu erhöhen, sagte Lufthansa-CEO Carsten Spohr nach einem Treffen mit dem italienischen Finanzminister Giancarlo Giorgetti in Rom im Interview mit der Mailänder Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore" (Donnerstagsausgabe).

von

"Wir sind auf dem besten Weg, die Integration innerhalb von 18 Monaten abzuschließen - die schnellste in der Geschichte von Lufthansa", sagte Spohr. Die bisher erreichten Meilensteine umfassen unter anderem Codesharing-Flüge, Zugang zu Lounges und Treueprogramme. 2027 soll ITA Airways vollständig in den Lufthansa-Konzern integriert sein und zentrale Beiträge zur Profitabilität leisten.

Spohr betonte, dass es langfristig sein Ziel sei, einen Anteil von 100 Prozent an ITA Airways zu erreichen. Voraussetzung für den Schritt sei die Genehmigung der geplanten Nordatlantik-Joint-Venture mit United Airlines durch die US-Behörden. "Ohne die Zustimmung der amerikanischen Kartellbehörden ist die Integration nicht möglich", sagte Spohr. Lufthansa erwarte dabei Unterstützung der italienischen Regierung.

Für ITA Airways sei ein starker Partner wie United Airlines besonders wichtig, da die italienische Airline nach dem Ende der Partnerschaft mit Delta Air Lines nun alleine auf dem US-Markt operiere.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Reisen & Freizeit
TUI übertrifft mit Gewinnwachstum eigene Prognose
Boardingpass nur mehr digital bei Ryanair
Reisen & Freizeit
Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
Ab Ende März sollen die Züge dreimal pro Woche unterwegs sein
Reisen & Freizeit
Privatbahn übernimmt ÖBB-Nachtzugverbindung Berlin-Paris
Der Umsatz kletterte organisch um 5,9 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro
Technik
Springer Nature nach Ergebniswachstum zuversichtlich für Gesamtjahr
Reisen & Freizeit
Deutschland-Tourismus auf Rekordkurs
Fast 1.500 Flugverbindungen betroffen - Rund 8.600 Verspätungen
Reisen & Freizeit
Wieder hunderte Flugausfälle in den USA wegen Shutdown
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER