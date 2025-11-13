Lufthansa will Beteiligung an ITA Airways aufstocken

"Wir sind auf dem besten Weg, die Integration innerhalb von 18 Monaten abzuschließen - die schnellste in der Geschichte von Lufthansa", sagte Spohr. Die bisher erreichten Meilensteine umfassen unter anderem Codesharing-Flüge, Zugang zu Lounges und Treueprogramme. 2027 soll ITA Airways vollständig in den Lufthansa-Konzern integriert sein und zentrale Beiträge zur Profitabilität leisten.

Spohr betonte, dass es langfristig sein Ziel sei, einen Anteil von 100 Prozent an ITA Airways zu erreichen. Voraussetzung für den Schritt sei die Genehmigung der geplanten Nordatlantik-Joint-Venture mit United Airlines durch die US-Behörden. "Ohne die Zustimmung der amerikanischen Kartellbehörden ist die Integration nicht möglich", sagte Spohr. Lufthansa erwarte dabei Unterstützung der italienischen Regierung.

Für ITA Airways sei ein starker Partner wie United Airlines besonders wichtig, da die italienische Airline nach dem Ende der Partnerschaft mit Delta Air Lines nun alleine auf dem US-Markt operiere.