Autovermieter Sixt mit Umsatzplus im Sommerquartal

©APA, dpa, Peter Kneffel
Der deutsche Autovermieter Sixt hat im Sommerquartal von der Reiselust in Europa profitiert und seinen Umsatz gesteigert. Die Erlöse legten im dritten Quartal um 6,6 Prozent auf 1,32 Mrd. Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Auch in den USA sei trotz eines herausfordernden Marktumfelds ein Wachstum verzeichnet worden. Der Vorsteuergewinn verbesserte sich um 4,9 Prozent auf 258,4 Mio. Euro.
von
An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Aktien legten im vorbörslichen Handel um 2,3 Prozent zu.
Finanzchef Franz Weinberger sagte, die Auslastung der Flotte sei weiter optimiert worden. "Für 2026 bleiben wir, mit Blick auf die aktuell laufende Planung, bei unserer Strategie einer knapp gehaltenen und innerhalb der Nachfrage gesteuerten Flotte." Derzeit hat das Unternehmen ungefähr 223.000 Fahrzeuge im Angebot, das sind um 8,2 Prozent mehr als vor Jahresfrist.