News Logo
ABO

Autovermieter Sixt mit Umsatzplus im Sommerquartal

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Autovermietung Sixt profitierte von Reiselust im Sommerquartal
©APA, dpa, Peter Kneffel
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Der deutsche Autovermieter Sixt hat im Sommerquartal von der Reiselust in Europa profitiert und seinen Umsatz gesteigert. Die Erlöse legten im dritten Quartal um 6,6 Prozent auf 1,32 Mrd. Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Auch in den USA sei trotz eines herausfordernden Marktumfelds ein Wachstum verzeichnet worden. Der Vorsteuergewinn verbesserte sich um 4,9 Prozent auf 258,4 Mio. Euro.

von

An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Aktien legten im vorbörslichen Handel um 2,3 Prozent zu.

Finanzchef Franz Weinberger sagte, die Auslastung der Flotte sei weiter optimiert worden. "Für 2026 bleiben wir, mit Blick auf die aktuell laufende Planung, bei unserer Strategie einer knapp gehaltenen und innerhalb der Nachfrage gesteuerten Flotte." Derzeit hat das Unternehmen ungefähr 223.000 Fahrzeuge im Angebot, das sind um 8,2 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
2027 soll ITA Airways vollständig in Lufthansa-Konzern integriert sein
Reisen & Freizeit
Lufthansa will Beteiligung an ITA Airways aufstocken
Reisen & Freizeit
TUI übertrifft mit Gewinnwachstum eigene Prognose
Boardingpass nur mehr digital bei Ryanair
Reisen & Freizeit
Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
Ab Ende März sollen die Züge dreimal pro Woche unterwegs sein
Reisen & Freizeit
Privatbahn übernimmt ÖBB-Nachtzugverbindung Berlin-Paris
Der Umsatz kletterte organisch um 5,9 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro
Technik
Springer Nature nach Ergebniswachstum zuversichtlich für Gesamtjahr
Reisen & Freizeit
Deutschland-Tourismus auf Rekordkurs
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER