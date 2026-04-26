Weltweit mehr als 74 Millionen Autos mit Elektroantrieb

Den mit Abstand größten Bestand gibt es in China mit rund 44 Mio. Autos mit Elektroantrieb. Damit fahren 6 von 10 Pkw dieser Kategorie in einem einzigen Land. Der Abstand zur Nummer 2 ist gewaltig. In den USA gibt es 7 Mio. Autos mit den genannten Antriebsarten. Deutschland liegt mit 3,2 Millionen auf Rang 3 vor dem Vereinigten Königreich mit 2,8 Millionen und Frankreich mit 2,5 Millionen.

Zusammengenommen liegt Europa aber weit vor den USA. Alleine die 14 vom ZSW einzeln ausgewiesenen größeren europäischen Länder kommen auf mehr als 16 Millionen Autos mit elektrischem Antrieb.

"Die Entwicklungen der Kraftstoffpreise in den letzten Wochen zeigen eindrücklich, dass Länder mit einem hohen Anteil an Elektrofahrzeugen resilienter aufgestellt sind als Länder mit geringen Anteilen", sagt Andreas Püttner vom ZSW. "Besitzer von Elektroautos sind nicht von fossilen Kraftstoffen abhängig und dadurch besser gegen extreme Preissprünge geschützt, was soziale und wirtschaftliche Belastungen in Krisenzeiten begrenzen kann."

Mit Blick auf die Hersteller liegt inzwischen der chinesische Anbieter BYD weit vorn. Hier gibt es keine echten Bestandszahlen, nur aufaddierte Neuzulassungszahlen, die etwas höher ausfallen als die Zahl der Autos, die tatsächlich noch auf der Straße sind. Bei BYD sind es inzwischen 15 Millionen. Auf Rang zwei folgt Tesla mit 9 Millionen vor VW mit 5,7 Millionen. Auch BMW und Mercedes schaffen es in die Top 10, BMW mit 3,1 Mio. Autos auf Rang 6, Mercedes mit gut 2 Millionen auf Rang 8.