ABO

USA lockern Spritsparvorgaben für Autos deutlich

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Trump und sein Verkehrsminister meinen, der Kfz-Branche Gutes zu tun
©Afp, APA, BRENDAN SMIALOWSKI
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die US-Regierung lockert die Spritsparvorgaben für Autos und Lkw bis 2031 deutlich und macht damit eine Klimaschutzinitiative der Vorgängerregierung rückgängig. Das Verkehrsministerium werde die neuen Regeln am Montag endgültig festlegen, erklärten Regierungsvertreter. Präsident Donald Trump sagte, er habe die neuen Vorgaben genehmigt; sie würden den Preis für Neufahrzeuge senken. Verkehrsminister Sean Duffy sprach von einem "großen Sieg für die amerikanischen Autoarbeiter".

von

News auf Google bevorzugen

Nach Schätzungen des Ministeriums selbst werden die neuen Regeln zwar Neufahrzeuge verbilligen, aber auch den Kraftstoffverbrauch und die Kohlendioxidemissionen über Jahrzehnte erhöhen. Bis 2031 soll der Flottendurchschnitt bei 14,7 Kilometern pro Liter liegen, unter Präsident Joe Biden (2021-25) waren 21,4 Kilometer pro Liter vorgesehen.

Trumps Vorstoß kommt zu einer Zeit, in der die US-Autofahrer seit Beginn des Kriegs zwischen den USA, Israel und dem Iran Ende Februar mit stark gestiegenen Kraftstoffpreisen zu kämpfen haben. "Die Lockerung der Vorgaben wird das beschleunigen, was (Trump) bereits getan hat: die Zukunft der sauberen Technologien an China zu überlassen und die Amerikaner zu zwingen, an der Zapfsäule mehr zu bezahlen", sagte Pete Buttigieg, der unter Biden das Verkehrsministerium leitete.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Nachbesserungen notwendig
Wirtschaft
OpenAI pausiert KI-Training nach neuem Zwischenfall
Passagiere klagen wegen verspäteter oder stornierter Flüge
Reisen & Freizeit
Deutsche Gerichte: 53.000 Klagen gegen Airlines im Halbjahr
Staatspräsidenten vereinbarten allerlei gegenseitige Unterstützung
Wirtschaft
China und USA vereinbaren weitreichende Zollsenkungen
Gegen die Ungezügeltheit der KI regt sich in den USA Widerstand
Wirtschaft
KI von OpenAI brachte Nutzerbilder auf Online-Plattformen
Wirtschaft
Training von OpenAI-Modell aus Sicherheitsgründen gestoppt
Wirtschaft
Schlappe für Facebook-Mutter vor US-Gericht in Datenskandal
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER