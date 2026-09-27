USA lockern Spritsparvorgaben für Autos deutlich

Nach Schätzungen des Ministeriums selbst werden die neuen Regeln zwar Neufahrzeuge verbilligen, aber auch den Kraftstoffverbrauch und die Kohlendioxidemissionen über Jahrzehnte erhöhen. Bis 2031 soll der Flottendurchschnitt bei 14,7 Kilometern pro Liter liegen, unter Präsident Joe Biden (2021-25) waren 21,4 Kilometer pro Liter vorgesehen.

Trumps Vorstoß kommt zu einer Zeit, in der die US-Autofahrer seit Beginn des Kriegs zwischen den USA, Israel und dem Iran Ende Februar mit stark gestiegenen Kraftstoffpreisen zu kämpfen haben. "Die Lockerung der Vorgaben wird das beschleunigen, was (Trump) bereits getan hat: die Zukunft der sauberen Technologien an China zu überlassen und die Amerikaner zu zwingen, an der Zapfsäule mehr zu bezahlen", sagte Pete Buttigieg, der unter Biden das Verkehrsministerium leitete.