Mutmaßliche Spionin schleuste Nvidia-Chips nach China

Alice Huang, die nicht mit Jensen Huang verwandt ist, habe mit ihrem Mann und ihrer Schwester ein Firmengeflecht in China und Singapur aufgebaut, um US-Exportbeschränkungen zu umgehen. Nvidia war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Eine zentrale Rolle spiele dabei die erst im Juni 2023 gegründete Firma Shanghai Century Litong. Diese habe innerhalb weniger Monate den Status eines bevorzugten Nvidia-Partners erhalten und sich so vorrangigen Zugang zu Chips gesichert. Auf diesem Weg sollen rund 240.000 KI-Prozessoren mit den Typenbezeichnungen H100, H200 sowie A100 nach China gelangt sein. Bei diesen Halbleitern handelt es sich um ältere und abgespeckte Varianten der Nvidia-Spitzenmodelle, die ursprünglich für die Lieferung in die Volksrepublik entwickelt wurden.

Die US-Regierung hat die Exportbeschränkungen in den vergangenen Jahren jedoch kontinuierlich verschärft, um den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas zu bremsen. Inzwischen darf der H200-Chip wieder dorthin geliefert werden, jedoch unter strengen Auflagen.

Century Litong miete darüber hinaus Rechenzentren und betreibe eigene Anlagen, schrieb "The Information" weiter. Einige der dort eingesetzten Rechner arbeiteten mit Nvidia-Chips, die unter die US-Sanktionen fallen. Dennoch hätten chinesische Konzerne wie Alibaba und Tencent sowie einige KI-Entwickler Zugriff auf diese Server erhalten. Zu Alice Huangs Firmengeflecht zähle auch Megaspeed. Die in Singapur eingetragene Firma steht im Verdacht, Chips aus Südostasien nach China geschleust zu haben. Keines der betroffenen Unternehmen war für eine Stellungnahme zu erreichen.

Nvidia hat als Reaktion auf das Bekanntwerden der Affäre von Jensen Huang eine interne Untersuchung eingeleitet. Die US-Bundespolizei befasst sich ebenfalls mit der Angelegenheit. Dabei geht es um die Frage, ob der 63-jährige Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation wurde. Huang hatte gegenüber Mitarbeitern eheliche Untreue eingeräumt, ohne Details zu nennen.

Parallel dazu reichten Anleger eine Sammelklage gegen Nvidia und Jensen Huang ein. Sie werfen ihnen vor, Aktionäre durch das Verschweigen von Huangs Verbindungen zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin getäuscht zu haben. Zudem sei nicht offengelegt worden, dass die Angelegenheit nationale Sicherheitsbedenken aufwerfe, die den Ruf und die Geschäftsaussichten von Nvidia bedrohten.

Donald Trump nahm Jensen Huang, der als einer der engsten Verbündeten des US-Präsidenten im Silicon Valley gilt, dagegen in Schutz. Er halte es für glaubhaft, dass der Nvidia-Chef nichts von der Spionagetätigkeit Alice Huangs wusste. Unterdessen erhöhen die Demokraten nach ihrem Sieg bei den jüngsten US-Zwischenwahlen den Druck auf Trump. Senator Chris Coons kündigte auf der Plattform X eine Untersuchung an. "Wir brauchen Antworten auf die Frage, in welcher Beziehung die KI-Milliardäre zur Trump-Regierung stehen." Es müsse zudem geklärt werden, ob nationale US-Sicherheitsinteressen verletzt wurden.