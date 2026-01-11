News Logo
ABO

Kurden nach tagelangen Gefechten zu Abzug aus Aleppo bereit

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
©AFP, APA, BAKR ALKASEM
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Nach tagelangen Gefechten gegen Regierungstruppen in Aleppo haben sich die kurdisch dominierten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) bereit erklärt, ihre Kämpfer aus der Großstadt abzuziehen. "Wir haben eine Einigung erzielt, die zu einer Waffenruhe geführt hat", erklärten die SDF am Sonntag. Die Vereinbarung stelle "die Evakuierung der Märtyrer, Verwundeten, eingeschlossenen Zivilisten und Kämpfer aus den Stadtvierteln Ashrafieh und Sheikh Maqsoud" sicher.

von

Die syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete, dass "Busse mit den letzten Mitgliedern der SDF" den Stadtteil Sheikh Maqsoud in Aleppo verlassen hätten und nun "in Richtung Nordosten Syriens fahren". Zuvor hatte die syrische Armee ihren Einsatz in der letzten kurdischen Hochburg der Stadt für beendet erklärt. Laut Sana wurden kurdische Kämpfer mit Bussen aus Sheikh Maqsoud weggebracht. Kurdische Kämpfer dementierten dies jedoch zunächst und bezeichneten die Armee-Angaben über ein Ende der Kämpfe als "völlig falsch".

Die kurdischen Einheiten seien weiterhin dabei, "einen gewaltsamen Angriff" abzuwehren, hieß es in einer Erklärung. In den Bussen befanden sich demnach Zivilisten, die "gewaltsam" an einen unbekannten Ort gebracht wurden.

Truppen der islamistischen Übergangsregierung in Damaskus und kurdische Kämpfer lieferten sich seit Dienstag Gefechte in Aleppo. Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld an der Gewalteskalation, bei der mehr als 20 Menschen getötet wurden. Nach Angaben von Gouverneur Assam al-Gharib flohen bis Samstag rund 155.000 Bewohner der betroffenen, überwiegend kurdischen Viertel Sheikh Maqsoud und Ashrafijeh in andere Stadtteile oder aufs Land.

Gemäß einem im März geschlossenen Abkommen sollten die zivilen und militärischen Institutionen der Kurden eigentlich bis zum Jahresende 2025 in die syrische Zentralregierung und Armee integriert werden. Zudem hatten die kurdischen Kämpfer zugestimmt, sich aus den beiden Stadtvierteln in Aleppo zurückzuziehen. Beides wurde jedoch wegen Meinungsverschiedenheiten nicht umgesetzt.

Seit der Machtübernahme der Islamisten in Damaskus hat die Sorge um die Rechte und die Sicherheit von Minderheiten in Syrien zugenommen. Der Regierung in Damaskus mit dem früheren Jihadisten Ahmed al-Sharaa an der Spitze wird vorgeworfen, Minderheiten wie Alawiten, Drusen und Kurden nicht ausreichend zu schützen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Politik
US-Militär: Groß angelegte Angriffe gegen IS in Syrien
Politik
Fidesz-Parteitag mit Orbán zündet Wahlkampfturbo
Seit Tagen geht die Polizei gegen Demonstranten vor
Politik
Revolutionsgarden drohen Protestierenden im Iran
Politik
Erneut Drohnenangriffe zwischen Russland und der Ukraine
Trump traf sich mit der Öl- und Gasindustrie im Weißen Haus
Politik
Trump besteht auf Grönland und warnt vor Russland und China
Rauchsäulen nach russischen Drohnenangriffen auf Kiew
Politik
Selenskyj: Russland will unsere Städte im Winter ausschalten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER