Trump besteht auf Grönland und warnt vor Russland und China

Er würde gerne einen Deal machen, "aber wenn wir es nicht auf die einfache Art und Weise tun, werden wir es auf die harte Art und Weise tun". Die USA müssten Grönland verteidigen, sagte Trump.

Der US-Präsident hatte zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass er die offiziell zum NATO-Partner Dänemark gehörenden Insel unter Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen will. Dabei verwies er auf deren große strategische Bedeutung und eine zuletzt große Präsenz von russischen und chinesischen Schiffen in der Region. Für Aufsehen und Beunruhigung sorgt Trumps Äußerungen vor allem, weil er bisher auch militärischen und wirtschaftlichen Zwang nicht ausschloss, um Kontrolle über Grönland erlangen. Die Insel ist zu vier Fünfteln mit Eis bedeckt und sechsmal so groß wie Deutschland, hat aber nur knapp 57.000 Einwohner.

Bei einem Treffen mit Vertretern von Ölkonzernen im Weißen Haus rechtfertigte Trump nun auch das US-Vorgehen in Venezuela mit einem Verweis auf China und Russland. Ohne die USA, "wären China und Russland dort gewesen", sagte er. Zugleich gab sich Trump mit Blick auf den Verkauf von Öl offen für Geschäfte mit den beiden Ländern.

Trump drängte die Chefs einiger der weltgrößten Ölkonzerne am Freitag zu Investitionen in Höhe von 100 Milliarden Dollar in Venezuela. Ziel sei es, die Energiebranche des Landes nach der Festnahme von Staatschef Nicolas Maduro wieder aufzubauen und die Ölförderung massiv auszubauen. "US-Konzerne werden die Gelegenheit haben, die verrottende Energie-Infrastruktur Venezuelas wieder aufzubauen", sagte Trump zu Beginn des Treffens im Weißen Haus. Zudem lobte er eine Vereinbarung mit der venezolanischen Übergangsführung über die Lieferung von 50 Millionen Barrel Rohöl an die USA.

Die großen Ölkonzerne zögern jedoch, sich wegen der hohen Kosten und der politischen Instabilität zu großen, langfristigen Investitionen in Venezuela zu verpflichten. Exxon-Chef Darren Woods bezeichnete Venezuela bei dem Treffen als derzeit "nicht investierbar". "Unsere Vermögenswerte wurden dort zweimal beschlagnahmt", sagte er. Während die Branchenriesen skeptisch sind, zeigten sich bei dem Treffen anwesende kleinere, unabhängige Unternehmen bereit, in dem Land zu investieren. Chevron, der einzige US-Ölmulti, der noch in dem Land tätig ist, bekräftigte sein Engagement.

US-Streitkräfte hatten am 3. Jänner den venezolanischen Staatschef Maduro in der Hauptstadt Caracas gefasst. Trump hat Öl zur Priorität seiner Strategie für das südamerikanische Land erklärt. Die Skepsis der Konzerne rührt auch daher, dass Exxon und ConocoPhillips Venezuela vor fast 20 Jahren verlassen hatten, nachdem ihre Vermögenswerte verstaatlicht worden waren. Trump sagte bei dem Treffen, die USA würden den Konzernen zudem Schutz für Personal und Anlagen sowie finanzielle Garantien für ihre Investitionen in Aussicht stellen. Zudem hatte Energieminister Chris Wright die Möglichkeit ins Spiel gebracht, die US-Export-Import-Bank zur Finanzierung großer Ölprojekte einzusetzen.