News Logo
ABO

Erneut Drohnenangriffe zwischen Russland und der Ukraine

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei erneuten gegenseitigen Drohnenangriffen zwischen Russland und der Ukraine hat es in der Nacht auf Samstag Verletzte und Schäden gegeben. In der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden nach Angaben von Gouverneur Olexandr Hanscha drei Menschen verletzt – ein Mann in der Gebietshauptstadt Dnipro sowie ein Mann und eine Frau in der Großstadt Krywyj Rih. In Russland wurde laut Behörden ein Öldepot von Drohnentrümmern getroffen.

von

In Krywyj Rih seien wegen der Attacke Brände ausgebrochen, schrieb der Gouverneur bei Telegram. "Die Infrastruktur wurde beschädigt. Es gab Stromabschaltungen."

Auch in Dnipro selbst gebe es Schäden an Energieanlagen und dementsprechend Probleme mit der Stromversorgung. Eine Garagenanlage sei in Mitleidenschaft gezogen worden. 27 Drohnen habe die Flugabwehr dabei abfangen können, berichtete Hanscha.

Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits den Abschuss von 59 ukrainischen Drohnen. Elf Flugapparate seien dabei noch über dem Schwarzen Meer, zehn weitere über der südrussischen Region Krasnodar abgefangen worden.

Allerdings gab es auch auf russischer Seite Schäden. So wurde nach Angaben des Gouverneurs von Wolgograd in der städtischen Siedlung Oktjabrski ein Öldepot von Drohnentrümmern getroffen. Dort sei ein Brand ausgebrochen, die Löscharbeiten hielten an. Wegen der Flammen mussten die Anrainer in Sicherheit gebracht werden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Seit Tagen geht die Polizei gegen Demonstranten vor
Politik
Massenproteste im Iran am zweiten Abend in Folge
Trump traf sich mit der Öl- und Gasindustrie im Weißen Haus
Politik
Trump besteht auf Grönland und warnt vor Russland und China
Rauchsäulen nach russischen Drohnenangriffen auf Kiew
Politik
Selenskyj: Russland will unsere Städte im Winter ausschalten
Syriens Präsident bekommt Besuch aus der EU
Politik
Von der Leyen kündigt neues Hilfspaket für Syrien an
Irans oberster Führer verurteilt die Proteste
Politik
Iran ortet Einflussnahme von USA und Israel auf Proteste
Transport der Hyperschallrakete Oreschnik (Archivbild)
Politik
Moskau bestätigt Einsatz von Hyperschallrakete Oreschnik
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER