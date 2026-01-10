US-Militär: Groß angelegte Angriffe gegen IS in Syrien

Das US-Militär hat am Samstag bekannt gegeben, dass es groß angelegte Angriffe gegen mehrere Ziele der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in ganz Syrien durchgeführt hat. "Die heutigen Luftangriffe richteten sich gegen den IS in ganz Syrien", erklärte das US-Zentralkommando in einer Stellungnahme.
von
Dies ist die zweite Operation des US-Militärs gegen IS-Ziele in Syrien seit dem 19. Dezember, nachdem zwei Soldaten der Iowa National Guard und ihr US-amerikanischer Dolmetscher von einem IS-Schützen getötet worden waren, berichtete der US-Sender Fox News.