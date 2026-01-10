News Logo
ABO

US-Militär: Groß angelegte Angriffe gegen IS in Syrien

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Das US-Militär hat am Samstag bekannt gegeben, dass es groß angelegte Angriffe gegen mehrere Ziele der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in ganz Syrien durchgeführt hat. "Die heutigen Luftangriffe richteten sich gegen den IS in ganz Syrien", erklärte das US-Zentralkommando in einer Stellungnahme.

von

Dies ist die zweite Operation des US-Militärs gegen IS-Ziele in Syrien seit dem 19. Dezember, nachdem zwei Soldaten der Iowa National Guard und ihr US-amerikanischer Dolmetscher von einem IS-Schützen getötet worden waren, berichtete der US-Sender Fox News.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Seit Tagen geht die Polizei gegen Demonstranten vor
Politik
Revolutionsgarden drohen Protestierenden im Iran
Politik
Fidesz-Parteitag mit Orbán zündet Wahlkampfturbo
Politik
Erneut Drohnenangriffe zwischen Russland und der Ukraine
Syrische Soldaten im umkämpften Stadtviertel Sheikh Maqsoud
Politik
Syriens Armee räumt letztes Kurden-Viertel in Aleppo
Trump traf sich mit der Öl- und Gasindustrie im Weißen Haus
Politik
Trump besteht auf Grönland und warnt vor Russland und China
Rauchsäulen nach russischen Drohnenangriffen auf Kiew
Politik
Selenskyj: Russland will unsere Städte im Winter ausschalten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER